Aumento prezzi Netflix? Con Togheter Price paghi 4€ al mese!

Prezzi abbonamento Netflix in Aumento : costo e come avere la prova gratis : Prezzi abbonamento Netflix in aumento: costo e come avere la prova gratis Il tanto temuto (e atteso) rincaro dei Prezzi dell’abbonamento alla piattaforma Netflix è alfine arrivato nel nostro Paese. Lo diciamo subito, si tratta di incrementi non molto considerevoli, ma che su base annua potrebbero comunque far storcere il naso, soprattutto rispetto ai Prezzi di partenza. A subire l’aumento dei Prezzi sono i pacchetti Standard e Premium. ...

Prezzi alimentari mondiali in Aumento a maggio - si indeboliscono le prospettive di produzione del mais : I Prezzi alimentari globali hanno registrato un rialzo per il quinto mese consecutivo a maggio, trainati dall’aumento dei Prezzi dei latticini e mais legati ad avverse condizioni meteorologiche. L’Indice FAO dei Prezzi alimentari, che monitora i cambiamenti dei Prezzi internazionali delle principali derrate alimentari, ha registrato 172,4 punti a maggio, in aumento dell’ 1,2 percento rispetto al mese precedente e del 1,9 ...

PlayStation Plus : alcuni rapporti parlano di un Aumento di prezzi : All'inizio di quest'anno, Sony ha ridotto il numero di giochi gratuiti per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, portandoli da 4 a 2. In molti pensavano dunque ad un aumento della qualità di questi giochi ed un assestamento del prezzo del servizio.Come riporta Comicbook, alcuni utenti giapponesi ed europei hanno riportato di aver ricevuto una mail da Sony, volta ad informare di un aumento dei costi del servizio. Al momento non è chiaro se ...

Prezzi console in Aumento : dopo Huawei effetto Trump anche per i videogiochi? : Prezzi console in sensibile aumento. Potrebbe essere questo lo scenario futuro per tutti gli acquirenti che si professano appassionati di videogame. Che siano hardcore o meri casual. Mentre sul web e sui principali portali dediti al tech non si fa altro che parlare del caso Huawei/Google, pare infatti che in futuro possano essere coinvolti dall'aumento delle tasse sui beni d'importazione anche aziende che si occupano della produzione di hardware ...

Cina - l'inflazione impenna su Aumento prezzi carni : Accelera l'inflazione in Cina ad aprile , per effetto del forte aumento dei prezzi dei generi alimentari , +6,1%,. Crescita che è stata alimentata dal boom della carne di maiale, +14,4%,, in scia all'...

Assicurazioni auto - in Calabria il maggior Aumento dei prezzi : Rc auto, sono in Calabria i rincari più pesanti dei premi assicurativi delle auto, la ricerca rileva un +1.4% nel primo trimestre Sono in Calabria i rincari più pesanti delle Assicurazioni auto, il dato rilevato nel primo trimestre 2019, fa balzare la Calabria in cima alla classifica delle Rc auto più alte d’italia, è infatti del +1,4% l’incremento registrato mediamente in Calabria. I dati rilasciati dall’Osservatorio di ...

Petrolio - prezzi in forte calo su ipotesi Aumento produzione OPEC : forte correzione al ribasso per i prezzi del Petrolio. Il WTI americano sta lasciando sul terreno quasi 4 punti percentuali scivolando a 62,73 dollari al barile. Stessa performance negativa per il ...

Come cambiano i prezzi con l’Aumento Iva 2020 : quanto si paga : Come cambiano i prezzi con l’aumento Iva 2020: quanto si paga La possibilità di aumento dell’Iva preoccupa il governo e il paese tutto. Ma cosa sono le clausole di salvaguardia dell’Iva e cosa succederebbe esattamente se scattassero? Aumento Iva 2020: stangata per le famiglie rinviata al 2020 Le clausole di salvaguardia dell’Iva, in sostanza, sono una specie di patto con cui l’Italia garantisce all’Ue il rispetto dei vincoli di bilancio ...

Peste suina in Cina : per evitare l’Aumento dei prezzi il governo scongelerà tonnellate di carne di maiale : L’epidemia di Peste suina africana che prosegue in Cina dallo scorso agosto sta decimando gli allevamenti di maiali e sta facendo lievitare notevolmente il prezzo della carne di maiale. Con gli ultimi 146 maiali morti in sei allevamenti nell’isola-provincia di Hainan, tutte le 31 province cinesi sono state colpite dalla malattia che uccide i maiali e per la quale non esistono né cure, né vaccini, ma alla quale l’essere umano ...

Prezzi della benzina in continuo Aumento - si superano i 2 euro al litro : Gli aumenti sono dovuti sia alla situazione politica in Libia che all' embargo sull'importazione di greggio dall'Iran . Tante sono infatti le difficoltà, per questo motivo oggi 24 aprile Eni, IP e ...

Benzina : Aumento dei prezzi in autostrada - superati i 2 euro al litro : Che i prezzi della Benzina fossero già saliti nell'ultimo periodo non è ormai una novità, ma che continuassero imperterriti ad aumentare ha lasciato l'amaro in bocca a molte persone. Già su alcune autostrade italiane, secondo quanto riportato dai cartelli esposti, il prezzo ha superato i 2 euro per ogni litro di Benzina, arrivando addirittura a 2,071 sul tratto della stazione Masseria Est. Si tratta di un aumento dei prezzi che interessa la ...