Verdone si mette il camice | Il mio sogno di bambino

(Di venerdì 21 giugno 2019) Cinzia Romani Visita sul set di "Si vive una volta sola", dove l'attore fa il chirurgo serio in ospedale e il burlone nella vita Indossa i guanti, esplora il retto di un amico malato e gli salva la vita, dopo un'illuminazione da medico vecchia scuola: macché colite, o diverticoli. «Sono arrivato col dito fino in fondo e lì ho sentito qualcosa che non mi piaceva. Metastasi: operato dopo 72 ore». Parola di Carlo, che non gioca al dottore, ma ha salvato la vita a più persone. Contrastando anche, via sms, le diagnosi di barbe di professori: «Per cortesia, somministrare cortisone. Non è varicella, ma sindrome di Stevens-Johnson». E un'altra amica ancora campa. Non a caso lo consultano pure a tarda sera («mi telefonano e sto sempre col petto di pollo in bocca»), lui che aveva il pallino della medicina fin da ragazzo e s'è formato sull'Enciclopedia Medica Curcio, fermandosi ...

