Solstizio d’estate | perché oggi inizia la stagione estiva

Perchè il Solstizio d’estate è il giorno più lungo dell’anno e l’affascinante fenomeno del “sole di mezzanotte” [INFO] : Oggi, il sole sorgerà e splenderà tra i grandi massi di Stonehenge e tramonterà tra le Piramidi di Giza e nel frattempo resterà nel cielo per il giorno più lungo dell’anno per l’emisfero settentrionale, ossia il giorno del Solstizio d’Estate. Durante il Solstizio di giugno, l’emisfero settentrionale è inclinato di 23,5° dalla verticale verso il sole. La luce solare diretta raggiunge la sua estensione più settentrionale dell’anno al Tropico del ...

Oggi è il Solstizio d’estate 2019 : PROVERBI - FRASI e CITAZIONI da inviare su Facebook e WhatsApp : Si verifica Oggi, 21 Giugno, il Solstizio d’Estate 2019: alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC) si verifica molto più di un semplice evento astronomico. Da sempre, questo giorno, considerato critico, di passaggio, è caratterizzato da riti propiziatori ed ha alimentato, da tempi immemori, numerose leggende. Il Solstizio d’Estate è celebrato nel mondo con numerosi festeggiamenti: spiritualisti e turisti si riuniscono ad esempio presso il ...

Oggi è il Solstizio d’estate 2019 : i VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp : Oggi il 21 Giugno 2019, alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC), si verifica molto più di un semplice evento astronomico. Il Solstizio d’Estate è celebrato nel mondo con numerosi festeggiamenti: festaioli, spiritualisti e turisti si riuniscono ad esempio presso il complesso megalitico di Stonehenge per assistere al sorgere del sole. Il Solstizio d’Estate, in cui il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste, è ...

Oggi è il Solstizio d’estate 2019 : IMMAGINI e GIF da condividere su Facebook e WhatsApp : E’ arrivato il Solstizio d’estate 2019: Oggi, 21 giugno, alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC), si verifica molto più di un semplice evento astronomico. Il Solstizio ha qualcosa di magico, di unico. E’ sicuramente uno dei periodi più amati e profondamente intessuti di leggende, miti, tradizioni e storia. Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia ...

Solstizio d’estate 2019 - scocca l’ora “x” : tutto quello che c’è da sapere tra scienza - leggende e curiosità : La primavera astronomica volge al termine, la bella stagione è alle porte: il Solstizio d’Estate 2019 cade infatti il 21 giugno alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC). E’ un evento di particolare importanza sin dall’antichità, che segna il giorno più lungo dell’anno per l’emisfero nord e quello più corto per l’emisfero australe (Solstizio d’inverno). Una situazione che si inverte il 21 dicembre. Il Solstizio ha qualcosa di magico, di ...

Terremoto - nuova scossa in Calabria : paura tra Reggio e Vibo Valebtia nella notte del Solstizio d’estate [LIVE] : nuova forte scossa di Terremoto in Calabria alle 23:25 di questa sera: epicentro tra tra Dinami, San Pietro di Caridà, Laureana di Borrello, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Cinquefrondi, Polistena, Feroleto della Chiesa e San Giorgio Morgeto, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra Serre e Aspromonte. La scossa è stata distintamente avvertita nella piana di Gioia Tauro. nella zona è in atto un intenso sciame ...

Le Previsioni Meteo del Solstizio d’estate : inizia un’ondata di caldo pesantissima [MAPPE] : Le Previsioni Meteo del Solstizio d’Estate sono terribili per gran parte d’Italia e soprattutto per l’Europa centro/occidentale: nelle prossime ore inizierà un’ondata di caldo che durerà una decina di giorni, almeno fino a fine Giugno, rivelandosi come una delle più forti, grandi, intense e durature di sempre nel nostro Paese, soprattutto al Centro/Nord dove la prossima settimana potrebbero venire sconvolti tutti i record ...

Solstizio d’estate 2019 : ecco il bellissimo doodle di Google : Anche quest’anno Google celebra con un doodle il Solstizio d’estate 2019, per evidenziare l’importanza della giornata che da’ inizio anche da un punto di vista astronomico alla “bella stagione”, l’estate che sotto il profilo meteorologico quest’anno è già iniziata con un mese di Giugno caldissimo. Chi vive a nord dell’Equatore, infatti, potrà godere di più luce solare di quanta se ne può ricevere ...

Papa Francesco in visita a Napoli nel giorno del Solstizio d’Estate : La citta’ di Napoli e’ in fermento per l’arrivo di Papa Francesco domani, in occasione del convegno La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del mediterraneo, che si terra’ in mattinata alla pontificia facolta’ teologica dell’Italia meridionale, sezione san Luigi, a via Petrarca. La visita, in piena linea con il pontificato aperto e trasversale del pontefice argentino, si pone sulla scia del Documento ...

Solstizio d’estate 2019 : data - ora e perché cade a fine giugno : Solstizio d’estate 2019: data, ora e perché cade a fine giugno È il giorno più lungo dell’anno, e quindi la notte più corta. È il Solstizio d’estate, il momento in cui il Sole raggiunge l’altezza massima possibile sull’orizzonte (a Nord, visto che nell’emisfero meridionale del pianeta le stagioni sono invertite). Il Solstizio d’estate è così quel momento in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massima nel suo moto apparente lungo ...

Solstizio d’estate - Festival di Yulin : domani in Cina torna il crudele massacro di cani - torturati e trucidati senza pietà : In occasione del Solstizio d’estate, nella metropoli cinese di Yulin (nella provincia cinese del Guanxi) si celebra ogni anno il Dog Meat Festival: la città si trasforma per 3 giorni in un vero e proprio macello a cielo aperto e vengono uccisi senza pietà migliaia di cani di provenienza ignota, che poi vengono cuCinati seguendo varie ricette, e mangiati nel corso della giornata. Oltre alle crudeltà a cui vengono sottoposti, gli animali ...

Il Solstizio d’estate in Natura : “Pronti a salutarlo camminando nella bellezza dell’Italia” : “Ci avviciniamo al Solstizio d’Estate pronti a salutarlo camminando nella bellezza dell’Italia. Si inizierà questa sera. Ad esempio in Emilia – Romagna, saremo nel cuore del Parco dei Gessi Bolognesi per ammirare i Calanchi dell’Abbadessa. Camminare rappresenta un’occasione magnifica per muovere il corpo, è vero, ma non solo: stimola anche l’appetito! E quindi cosa c’è di meglio, dopo una tranquilla e facile passeggiata alla scoperta dei ...

Grado. Concerto e colazione gourmet - in riva al mare - per il Solstizio d’Estate : La giornata del 21 giugno – Solstizio d’Estate – a Grado, inizierà in una maniera davvero unica con il Concerto

Previsioni Meteo - nel giorno del Solstizio d’estate inizierà la più grande ondata di caldo di sempre : Previsioni Meteo – Ultime ore di tregua concesse dal caldo all’Italia tra oggi e domani. Già dalla serata di domani, Giovedì 20 Giugno, le temperature inizieranno ad aumentare per quella che potrebbe diventare l’ondata di caldo più intensa di sempre nella storia climatica del nostro Paese. Gli ultimi aggiornamenti delle mappe sono terribili, e confermano quanto abbiamo già scritto nei precedenti aggiornamenti di ...