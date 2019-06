F 1 | GP di Francia - La Mercedes continua a volare nelle Libere 2

quattroruote

(Di venerdì 21 giugno 2019) Laconferma la propria supremazia a Le Castellet anche nella seconda sessione di prove. Questa volta è stato Valtteri Bottas a segnare il giro più veloce, fermando il cronometro sull'1:30.937. Il finlandese dellaha staccato di 4 decimi il compagno di squadra Lewis Hamilton, oggi autore di un errore alla chicane che lo ha fatto finire anche sotto inchiesta per essere poi rientrato in pista in maniera non sicura. Inseguono le due Ferrari, con Charles Leclerc davanti a Sebastian Vettel: la Rossa resta lontana dalle due Frecce d'Argento, che oggi ha invece mostrato subito i muscoli.McLaren sugli scudi. Ottima prestazione per il giovanissimo Lando Norris che è riuscito a tirare fuori il massimo dalla sua McLaren e segnare il quinto tempo assoluto, proprio alle spalle die Ferrari. A conferma della bontà della MCL34 è il settimo tempo di Sainz che, ...

