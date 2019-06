Diego Armando Maradona smentisce | “Non ho l’Alzheimer | non sto morendo”

Calcio - Diego Armando Maradona : “Non ho l’Alzheimer e non sto morendo!” : Se la smentita del suo portavoce non era stata già abbastanza chiara, c’ha pensato direttamente Diego Armando Maradona in prima persona a mettere i puntini sulle “I” alle voci che si stavano annidando sulla sua testa dopo l’ultimo ricovero dell’ex “Pibe de oro”. Il fuoriclasse argentino, infatti, ha utilizzato il suo profilo Instagram per realizzare un videomessaggio nel quale attacca i giornalisti e ...

Diego Armando Maradona ricoverato : per lui cure sperimentali contro la malattia che lo affligge da tempo : Diego Armando Maradona all'età di 58 anni sembra non passarsela bene. A causa di un problema di salute, che da tempo lo affligge, l'ex giocatore del Napoli è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires. Quattro giorni e quattro notti di sonno indotto sono stati la cura sperimentale che Maradona

Diego Armando Maratona in una clinica per curare l’insonnia - sonno indotto per 4 giorni : Diego Armando Maratona è entrato in una clinica di Buenos Aires per curare l’insonnia, un problema che lo affligge già da diverso tempo e che non era riuscito a risolvere adottando dei farmaci specifici. El Pibe de Oro si è sottoposto a una nuova terapia come riporta Il Mattino: un sonno indotto da farmaci per 4 giorni e 4 notti. Non si tratta del primo problema di salute dell’ex calciatore del Napoli che la scorsa estate venne colto ...

Diego Armando Maradona sotto cura : la rivelazione del legale del Pibe de Oro : Maradona soffre di insonnia: l’ex calciatore argentino costretto a sottoporsi ad una cura del sonno Problemi per Diego Armando Maradona: sembra che il Pibe de Oro soffra di insonnia. Il legale dell’ex calciatore ha rivelato ad America Tv che Maradona si sta sottoponendo ad una cura del sonno perchè i medicinali assunti finora non hanno dato l’effetto sperato. Maradona, rientrato in Argentina per un intervento al braccio ...

Cannes 2019 : ecco l’anima di Diego - dietro Armando Maradona : Diego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyDiego Armando Maradona storyLa filosofia del regista Asif ...