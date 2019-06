Di Alzheimer si muore | e io non sto morendo Maradona smentisce le voci sul

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Ragazzi, con la malattia non si scherza”, dice così Diego Armando, postando sul suo profilo Instagram un video nel qualelecircolate in Argentina che gli attribuiscono l’.“Disi, e io non sto. Mentono, mentono parlando di- sostiene- Non sanno cosa significa la parola. Sono ragazzi che dicono questo per creare confusione, e a me la confusione non piace. Non sanno come fare giornalismo...” Visualizza questo post su InstagramMuchachos, con las enfermedades no se jode...Un post condiviso da Diego(@) in data: 20 Giu 2019 alle ore 2:30 PDT

