Arriva la nuova Imu | fusione di quella attuale con la Tasi

Meteo : con l'estate Arriva una tempesta di temporali - grandine e trombe d'aria. Poi nuova ondata di caldo : Il primo weekend dell'estate sottosopra con il Meteo che passerà da tempeste di temporali al caldo torrido: le previsioni. Nel corso del weekend, un temporaneo cedimento dell'alta...

Meteo : con l'estate Arriva una tempesta di temporali - grandine e trombe d'aria. Poi nuova ondata di caldo PREVISIONI : Il primo weekend dell'estate sottosopra con il Meteo che passerà da tempeste di temporali al caldo torrido: le PREVISIONI. Nel corso del weekend, un temporaneo cedimento dell'alta...

Facebook - Arriva Libra - la nuova moneta virtuale : Facebook nel 2020 lancerà una sua moneta virtuale, chiamata Libra. Consentirà di mandare Libra a chiunque ha uno smartphone

Mercato Juventus - la nuova mezz’ala Arriva dalla Francia : Paratici ha incontrato il club! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di Mercato. Secondo quanto rivelato dai colleghi di “Sky Sport”, Paratici avrebbe incontrato il Lione per parlare di Ndombele. Il centrocampista francese, rappresenterebbe la prima alternativa a Pogba o Milinkovic Savic. Il Lione valuta il giocatore circa 70 milioni […] More

Bitter Sweet Ingredienti d’amore la nuova soap di Canale 5 Arriva dalla Turchia : Bitter Sweet Ingredienti d’amore dal 10 giugno nel pomeriggio di Canale 5Dopo la Spagna con Una Vita e Il Segreto Canale 5 punta sulla Turchia per rimpolpare il proprio pomeriggio dedicato alle soap. Da lunedì 10 giugno alle 14:45 arriva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore una serie turca composta da una stagione andata in onda tra luglio e dicembre nel proprio paese composta da 26 episodi che saranno quindi suddivisi e adeguati ...

Mediaset va in Olanda - Arriva la nuova Mfe : Mediaset cambia nome e cambia indirizzo per sottolineare la sua vocazione a diventare un player europeo della tv generalista. Si chiamera' Mediaforeurope, oppure in breve MFE, e avra' sede in Olanda. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione, che sottoporra' la proposta di riorganizzazione societaria all'assemblea degli azionisti che si terra' il 4 settembre. Per quanto riguarda l'attivita' quotidiana dell'azienda, pero', non sono previsti ...

Arriva una nuova web serie con Ludovica Bizzaglia e Luca Turco di Upas e Giulia De Lellis : Chi segue sui rispettivi profili social Giulia De Lellis, Ludovica Bizzaglia o Luca Turco, sarà sicuramente già a conoscenza del nuovo progetto prodotto da Witty TV. Si tratta di un'inedita web serie che avrà come protagonisti questi tre giovani artisti e che andrà in onda rigorosamente su internet. Giulia De Lellis su Instagram non ha potuto nascondere la sua felicità e una certa ansia per il suo debutto nelle vesti di attrice, dovendo ...

Motori – Nuova Audi A6 Allroad Quattro - la quarta generazione Arriva sul mercato [GALLERY] : Audi A6 Allroad Quattro, a 20 anni dalla nascita del modello, la quarta generazione del Crossover Audi arriva oggi sul mercato A 20 anni dalla nascita del modello, debutta sul mercato la quarta generazione di Audi A6 Allroad Quattro. Forte della trazione integrale permanente, delle sospensioni pneumatiche adattive e dell’assetto rialzabile, A6 Allroad Quattro è a proprio agio tanto su strada quanto off-road. Grazie ai potenti Motori V6 ...

Quanti nomi per la nuova Juventus : potrebbero Arrivare Koulibaly e Zaniolo : La Juventus si muove sul mercato per portare a Torino i migliori calciatori, aspettando prima la tanto attesa notizia dell'arrivo di Maurizio Sarri o Pep Guardiola, come nuovo allenatore della squadra bianconera. Uno degli obiettivi principali per la società di via Galileo Ferraris è il giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly. La Juventus spera di portare in bianconero l’allievo di Maurizio Sarri assieme al suo maestro, ove potrebbe esserci anche ...

Good Omens su Amazon Prime Video il 31 maggio - dal creatore di American Gods Arriva una nuova parabola sociale : Sbarca Good Omens su Amazon Prime Video: l'attesa miniserie britannico-statunitense basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman del 1990, "Buona Apocalisse a tutti!", arriva sulla piattaforma di streaming da oggi, 31 maggio. Sei episodi, dalla durata di 50-55 minuti ciascuno, per immergersi nel mondo creato da Gaiman, autore e sceneggiatore televisivo. Il romanzo originale è una commedia metafisica sull'Apocalisse, nonché una parabola ...

Arriva l’orgasmometro : una nuova rinascita per la vita sessuale delle donne : Nonostante i cambiamenti che comporta, la menopausa può rappresentare un periodo della vita appagante, tanto che, “per alcune donne, il primo orgasmo Arriva solo con la menopausa“: lo sostengono gli endocrinologi riuniti a Roma al Congresso nazionale della Società italiana di endocrinologia (SIE). Ricercatori guidati da Emmanuele A. Jannini, ordinario di endocrinologia e sessuologia all’università Tor Vergata di Roma, hanno ...

Su Amazon Arriva la serie The Wilds - una nuova Lost in stile romanzo di formazione per adolescenti? : Amazon Studios punta sul genere young adult con la nuova serie The Wilds, che sulla carta assomiglia ad una versione teen drama del classico Lost di ABC. Nata dalla penna della scrittrice e produttore esecutiva Sarah Streicher, già showrunner di Daredevil, The Wilds è la prima serie di ABC Signature Studios (che fa parte dei Disney Television Studios) per Amazon, realizzata nell'ambito di un contratto più ampio tra i due colossi ...

La Modalità scura Arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta : La versione 2.19.139, disponibile in beta, porta con sé ancora più Modalità scura, chiamata Modalità notte, all'interno di WhatsApp e dimostra che i lavori procedono a ritmo serrato. L'articolo La Modalità scura arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta proviene da TuttoAndroid.

A Roma Arriva “Find & Park” : la nuova funzione dell’app EasyPark : A Roma arriva “Find & Park”: la nuova funzione dell’app EasyPark che suggerisce il miglior percorso per trovare parcheggio sulle strisce blu. La nuova tecnologia, già disponibile in 24 città in Europa, consente all’automobilista di diventare un soggetto virtuoso nella lotta contro l’inquinamento. L’app EasyPark per la gestione della sosta, attiva a Roma dal 2015, da oggi si arricchisce di una nuova funzione: Find & Park. L’innovativa ...