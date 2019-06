YELLOWSTONE - Josh Holloway si unisce al cast dell' acclamato drama con Kevin Costner!

lostinaflashforward

(Di giovedì 20 giugno 2019) Buone notizie per i fanwestern! Alla vigiliaa premierea seconda stagione, prevista per stanotte, Paramount Network ha annunciato che la serie è stata rinnovata per una terza stagione composta da dieci episodi, le cui riprese dovrebbero iniziare nello Utah verso la fine'estate. E come se non bastasse, abbiamo anche la prima notizia diing per la nuova stagione, decisamente inaspettata, almeno per noi.Come riportato da Deadline, nella terza stagione apparirà(Lost, Colony), in un ruolo ricorrente, interpretando "Roarke Carter, un bel affascinante manager dai capelli arruffati con ambiziosi piani in Montana." La serie, creata da Taylor Sheridan (Sicario, Hell or High Water, Wind River) e John Linson parlaa famiglia Dutton, capeggiata da John Dutton (Costner), che controlla il più grande ranch degli Stati Uniti, ...

