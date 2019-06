Solstizio d’estate 2019 | data | ora e perché cade a fine giugno

Solstizio d’estate - Festival di Yulin : domani in Cina torna il crudele massacro di cani - torturati e trucidati senza pietà : In occasione del Solstizio d’estate, nella metropoli cinese di Yulin (nella provincia cinese del Guanxi) si celebra ogni anno il Dog Meat Festival: la città si trasforma per 3 giorni in un vero e proprio macello a cielo aperto e vengono uccisi senza pietà migliaia di cani di provenienza ignota, che poi vengono cuCinati seguendo varie ricette, e mangiati nel corso della giornata. Oltre alle crudeltà a cui vengono sottoposti, gli animali ...

Il Solstizio d’estate in Natura : “Pronti a salutarlo camminando nella bellezza dell’Italia” : “Ci avviciniamo al Solstizio d’Estate pronti a salutarlo camminando nella bellezza dell’Italia. Si inizierà questa sera. Ad esempio in Emilia – Romagna, saremo nel cuore del Parco dei Gessi Bolognesi per ammirare i Calanchi dell’Abbadessa. Camminare rappresenta un’occasione magnifica per muovere il corpo, è vero, ma non solo: stimola anche l’appetito! E quindi cosa c’è di meglio, dopo una tranquilla e facile passeggiata alla scoperta dei ...

Grado. Concerto e colazione gourmet - in riva al mare - per il Solstizio d’Estate : La giornata del 21 giugno – Solstizio d’Estate – a Grado, inizierà in una maniera davvero unica con il Concerto

Previsioni Meteo - nel giorno del Solstizio d’estate inizierà la più grande ondata di caldo di sempre : Previsioni Meteo – Ultime ore di tregua concesse dal caldo all’Italia tra oggi e domani. Già dalla serata di domani, Giovedì 20 Giugno, le temperature inizieranno ad aumentare per quella che potrebbe diventare l’ondata di caldo più intensa di sempre nella storia climatica del nostro Paese. Gli ultimi aggiornamenti delle mappe sono terribili, e confermano quanto abbiamo già scritto nei precedenti aggiornamenti di ...

Conto alla rovescia per il Solstizio d’estate : Venerdì 21 Giugno sarà il giorno più lungo dell’anno : Domani, 21 Giugno 2019, alle 15:54 UTC (17:54 ora italiana) inizierà ufficialmente la bella stagione con il Solstizio d’Estate: sarà il giorno più lungo dell’anno (oltre 15 ore) e sarà seguito dalla notte più breve. Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il Solstizio è definito come “il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto ...

Astronomia : Solstizio d’estate tra mito e scienza al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : Venerdì 21 Giugno, alle ore 15:54 di tempo universale (per l’Italia le 17.54), si verifica, nel nostro emisfero, il Solstizio d’Estate 2019. A Reggio Calabria, nel giorno più lungo dell’anno, il Sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.23: il “giorno” dura 14 ore e 49 minuti. Inizia così l’Estate astronomica. La definizione di Solstizio, “sole fermo”, potrebbe avere la sua origine non solo dall’osservazione del progressivo arrestarsi dell’altezza ...

Astronomia - gli eventi top del mese di Giugno : Giove e la Via Lattea protagonisti insieme al Solstizio d’estate [INFO] : Giugno segna l’inizio dell’estate meteorologica nell’emisfero settentrionale e nonostante questo si traduca in notti più brevi, ci saranno molte cose da vedere nel cielo dopo che il sole sarà tramontato. Ecco allora i 3 eventi astronomici principali da segnare sul calendario di chiunque sia appassionato di Astronomia e osservazioni celesti. 10 Giugno: Opposizione di Giove Le brevi notti di Giugno appaiono come un ostacolo per gli appassionati, ...

Astronomia : congiunzioni e Solstizio d’estate - cosa ci riserva il cielo del mese di Giugno 2019 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Giugno 2019, il sesto mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il primo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Iniziando la panoramica dal Sole, la nostra stella si trova nella costellazione del Toro fino al 21, quando passerà nella costellazione dei Gemelli. La durata del giorno aumenta di circa un’ora ...