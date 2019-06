Sea Watch bloccata | ma ne sbarcano altri 45

ilgiornale

(Di giovedì 20 giugno 2019) Valentina Raffa Scortati a Lampedusa da Fiamme gialle e Guardia costiera. L'Ong prosegue la battaglia legale C'è chi può, anche se non potrebbe... Così in 45, senza nessun problema e veto alcuno, raggiungono Lampedusa, dove sono stati accolti come da nostra usanza e chi s'è visto s'è visto. Sono stati scortati in porto da motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera, in barba alla nave Sea3 che, col suo carico umano di 43 immigrati raccolti giorni fa in mare, attende davanti a Lampedusa l'autorizzazione allo sbarco che non arriverà. Conviene proprio tornare al vecchio metodo degli sbarchi autonomi, che tante volte si trasformano in sbarchi fantasma quando la meta è la terraferma che consente agli immigrati di sparire sul territorio eludendo i controlli sanitari e l'identificazione. Con buona pace degli italiani. In realtà, questo metodo di sbarchi, ...

