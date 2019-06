«Sarri alla Juve fallirà» | la profezia del veggente trash è virale | ma è un fake

Chelsea - Emerson Palmieri smentisce le voci di addio : “io con Sarri alla Juve? Nessuno mi ha chiamato” : L’esterno italo-brasiliano ha parlato del proprio futuro, confermando di voler rimanere in Inghilterra Emerson Palmieri rimarrà al Chelsea, non seguirà Maurizio Sarri alla Juventus. E’ quanto rivelato dal giocatore italo-brasiliano ai microfoni di ESPN Brasile, sottolineando di voler proseguire la sua esperienza in maglia blues. AFP/LaPresse Niente Serie A dunque per il classe ’94, che ha confermato di non aver ricevuto ...

Ginnastica - Korea Cup 2019 : Giada Grisetti e Nicola Bartolini terzi al corpo libero - BaldasSarri vince con la palla : A Jeju (Corea del Sud) si è disputata la prima giornata della Korea Cup Samdasoo, competizione di Ginnastica che unisce artistica e ritmica. L’Italia si è messa in luce ed è riuscita a salire sul podio per ben tre volte: Giada Grisetti, al grande ritorno sul palcoscenico internazionale dopo l’infortunio della passata stagione, ha conquistato un bel terzo posto al corpo libero (12.067, 4.8 il D Score) nella gara vinta dalla cinese ...

Sarà Adrien Rabiot il primo acquisto dell’era di Sarri alla Juventus : Marcos Benito, giornalista di “El Chiringuito de Jugones”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttojuve.com. Secondo quanto ha detto, il centrocampista del Psg, Adrien Rabiot, andrà alla Juve e Sarà il primo acuisto dell’era Sarri in bianconero. Rabiot avrebbe accettato un ingaggio di circa 7 milooni di euro l’anno per 5 anni. Il 30 giugno scadrà i suo contratto e nel mese di luglo il trasferimento darò ufficiale Queste le sue ...

Veltroni : Nel calcio non esistono nemici - solo professionisti. Sarri alla Juve è lavoro : L’annuncio di Sarri alla Juve ha scatenato una miriade di reazioni e commenti. Non solo critiche però per la scelta di Agnelli di cambiare completamente gioco ai bianconeri e di scommettere sul tecnico toscano. Walter Veltroni sulla Gazzetta dello Sport confessa “di amare il calcio che punta al risultato, di non essere un patito dei manierismi estetizzanti”, ma nonostante questo aspetta di vedere Sarri all’opera sulla ...

Scanzi sul Fatto : Il problema di Sarri alla Juve non sarà vincere - ma stavincere : Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano difende la decisone di Sarri di andare alla Juventus. Parla della sua carriera, della gavetta lunga una vita e dei rospi che il tecnico toscano ha dovuto ingoiare per arrivare sulla panchina più forte d’Italia. E adesso le critiche, ma da chi? Scanzi riflette che gli stessi che lo additano per tradimento sarebbero pronti a vendersi anche la famiglia al suo posto. La fedeltà, tanto nominata dai tifosi del ...

Strategia Napoli – Sarri alla Juve può spingere il mercato azzurro : Strategia Napoli – Tramite la firma di Marco Azzi, La Repubblica scrive in merito alla Strategia del Napoli per rinforzarsi contro la Juventus. Strategia Napoli – Stando a quanto riportato dal quotidiano, l’approdo di Sarri in casa bianconera può essere un forte stimolo per la campagna acquisti del Napoli. Di Lorenzo non basta “Qualcosa si muove e i tifosi sperano che il clamoroso passaggio di Sarri alla Juventus si ...

Juve - Paratici vorrebbe portare Icardi e Pogba alla corte di Sarri : Ieri dopo un lungo mese di tira e molla, la Juventus ha annunciato il suo nuovo condottiero che come previsto risponde al nome di Maurizio Sarri. L’ex Napoli si legherà alla Vecchia Signora con un triennale da 6-7 milioni di euro. Terminato il tormentone allenatore, ora c’è tanta curiosità di capire che volto avrà la nuova Juventus. Di certo c’è che molto dipenderà dal mercato, oltre che dal nuovo modo di giocare. L’organico già presente non ...

Sarri alla Juve - il comunista imborghesito : è come la parabola della sinistra italiana dal Pci al Pd : Dalla classe operaia al consenso dei centri storici: il Partito comunista ha scalato, negli ultimi 30 anni, tutta la gerarchia sociale italiana arrivando oggi, nel suo modernizzato Pd, ad essere il punto di riferimento liberale in cui si rifugiano i benestanti. Così Maurizio Sarri ha seguito la stessa parabola di quell’area politica per cui ha sempre simpatizzato senza alcun mistero. Il comunista imborghesito ha scalato tutto il ...

VIDEO – Sarri alla Juventus - arriva la reazione degli Ultras Curva B : “Ci ha deluso - lui conosce chi sono…” : Sarri alla Juve, la reazione degli Ultras del Napoli arriva la reazione degli ultrà Curva B del Napoli per l’ufficialità di Sarri a nuovo tecnico bianconero. Il leader storico degli Ultras 1972 Alberto Mattera ha detto la sua ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni: “Gli Ultras e la Napoli intera l’han sempre difeso, Napoli non se lo sarebbe mai aspettato! Ci ha deluso tantissimo, lui conosce bene chi ...

Sarri alla Juventus - ancora frecciate da Napoli : “Ti sei venduto la dignità” : Sarri alla Juventus, ancora frecciate da parte dei tifosi del Napoli che, si sapeva, non l’hanno presa benissimo. Dopo la rimozione della targa celebrativa a Bagnoli e la petizione per far togliere il termine ‘Sarrismo’ dalla Treccani, un altro gesto è stato compiuto nella notte da alcuni supporter azzurri. Sarri alla Juve, a Napoli non l’hanno presa bene: rimossa targa celebrativa in un quartiere partenopeo Sarri alla ...

Sarri alla Juventus : per i napoletani è tradimento : Sicuramente c' era da aspettarselo che i tifosi del Napoli non prendevano molto bene la notizia del passaggio di Maurizio Sarri dal Chelsea alla Juventus. Ma ormai era nell'aria, e si aspettava solamente l'ufficialità. Lo sconcerto, l'incredulità e la rabbia sportiva, si sono lette tutte sui social da parte dei tifosi partenopei. Discussioni molto animate, soprattutto dal gruppo facebook "Sarrismo gioia e rivoluzione" che ha ben circa 90.000 ...

Sarri alla Juve - Sacchi : “E’ un bene per il calcio italiano” - poi la stoccata ai bianconeri : L’ex allenatore di Milan e Nazionale Arrigo Sacchi a Circo Massimo, su Radio Capital, ha commentato l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus e ha parlato dell’Italia femminile e dell’Italia Under 21. Ecco le sue parole. Sarri alla JuveNTUS – “È una buona cosa per il calcio italiano, per il ruolo che ha la Juventus e per le capacità che ha Sarri. Agnelli ha preso una decisione, spero sia molto convinto ...

Auriemma su Tuttosport : “C’è il timore che Sarri voglia Koulibaly alla Juve” : Su Tuttosport, Raffaele Auriemma parla dell’arrivo di Sarri alla Juventus spostando l’ottica dalla “questione morale” al mercato. A Sarri sono sempre piaciuti Hysaj e Koulibaly. Ed è proprio il futuro di Kalidou a preoccupare i tifosi del Napoli. “E’ forte il timore che il K2 possa lasciare Napoli. Ed è alimentato dal particolare che De Laurentiis abbia trovato l’accordo con Mino Raiola per il suo assistito Kostas ...

Maurizio Sarri - quando rovinò il Natale alla Juventus : una "macchia" nel passato del mister : Chissà se avrebbe mai immaginato, Maurizio Sarri, di sedere un giorno sulla panchina della Juventus, quando il suo Arezzo sfidò i bianconeri all' Olimpico di Torino il 22 dicembre 2006. La Vecchia Signora stava vivendo l' annata più buia della propria storia, quella della Serie B dopo Calciopoli, me