Penalità Vettel | venerdì il meeting per la revisione

F1 - ricorso Penalità a Sebastian Vettel : domani l’udienza a Le Castellet - la Ferrari spera : L’udienza del riesame in merito alla sanzione inflitta a Sebastian Vettel durante il GP del Canada 2019 avverrà venerdì 21 giugno alle ore 14.15 presso l’Autodromo Paul Ricard di Le Castellet dove nel weekend andrà in scena il GP Francia 2019, tappa del Mondiale F1. Ricordiamo che la Ferrari ha presentato delle prove in favore del tedesco, ha analizzato immagini e telemetrie cercando di dimostrare che il pilota non ha voluto ...

Ferrari - ricorso contro la Penalità che è costata la vittoria a Vettel in Canada : Nove giorni dopo la fine del Gran Premio del Canada, la Ferrari decide di fare ricorso alla Fia per la penalità di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel che gli è costata la perdita del primo posto a favore di Lewis Hamilton. La raccolta di nuovi elementi “significativi e rilevanti” consente alla scuderia di Maranello di presentare istanza di revisione, sperando così di ottenere a posteriori la prima vittoria di questa stagione di Formula ...

La Ferrari insiste con la revisione della Penalità a Vettel : La Ferrari non cambia idea sulla richiesta di una revisione della penalità che in Canada è costata la vittoria a Vettel. “Abbiamo diritto di chiedere una revisione“, ha detto una portavoce della Scuderia, secondo la quale non saranno dati ulteriori dettagli, ma sembra si chiederà ai commissari presenti al Paul Ricard di prendere una decisione […] L'articolo La Ferrari insiste con la revisione della penalità a Vettel sembra ...

Ferrari presenta istanza revisione Penalità Vettel : Nuovi sviluppi nel caso della penalità costata a Sebastian Vettel la vittoria nel Gp del Canada di Formula 1. La Ferrari ha infatti presentato istanza di revisione alla Fia sulla base di nuovi elementi raccolti, una possibilità prevista dall'articolo 14 del codice sportivo internazionale. Il driver di Heppenheim era stato penalizzato di 5'' dalla direzione gara mentre era al comando della gara per una manovra giudicata pericolosa al 48° giro, ...

Formula 1 – La Penalità di Vettel ed il lavoro dei commissari - Jean Todt schietto : “i piloti sono i primi a chiedere che vengano rispettate le regole” : Jean Todt, i commissari della Formula 1 e le regole da rispettare: le parole dell’ex ferrarista dopo il caos nato per la penalizzazione di Vettel a Montreal E’ passata più di una settimana dalla gara di Formula 1 di Montreal, i piloti si preparano adesso a sfidarsi in Francia, ma ancora si discute della penalità inflitta a Vettel a pochi giri dal termine del Gp del Canada, che ha impedito al tedesco di festeggiare per la sua ...

F1 - la Ferrari può vincere il ricorso contro la Penalità inflitta a Vettel? Tutti gli scenari - le telemetrie - le immagini : Il GP del Canada non si è ancora concluso ufficialmente. Sono passati ormai nove giorni dalla conclusione della gara di Montreal ma il capitolo è ancora aperto perché ieri la Ferrari ha ufficialmente presentato istanza di revisione riguardo alla decisione più discussa presa dai commissari in quell’occasione: i cinque secondi di penalità inflitti a Sebastian Vettel per aver ostacolato, a loro dire, Lewis Hamilton nel momento in cui è ...

Formula 1 – Tronchetti Provera non ha dubbi : “rimonta Ferrari e Penalità Vettel? Ecco cosa penso” : Tronchetti Provera la prima parte della stagione della Ferrari e la penalità di Vettel a Montreal: le parole del vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal, per la quale non si sono ancora spente le polemiche a seguito della penalità inflitta a Vettel, i piloti si spostano in Francia, per sfidarsi sul circuito di Paul ...

Ferrari - Ritirato l'appello per la Penalità di Vettel in Canada : La Scuderia Ferrari ha Ritirato la richiesta dappello alla penalità di 5 secondi che ha negato la vittoria del GP del Canada a Sebastian Vettel. Il team di Maranello, dopo aver valutato le opzioni possibili, ha scelto invece di chiedere alla Federazione una revisione del caso, sulla base di quanto stabilito dallarticolo 14.1.1 del regolamento sportivo.Cambio di strategia. Ritirare lappello non è una resa da parte della Ferrari, anzi. La squadra ...

Formula 1 - niente appello ma nessuna resa : Binotto annuncia battaglia legale dopo la Penalità a Vettel : Il team principal della Ferrari svela come il Cavallino non abbia assolutamente deposto le armi, annunciando battaglia in altre sedi diverse dal Tribunale della FIA La Ferrari non presenterà appello al Tribunale della FIA per la penalità inflitta a Vettel in Canada, ma sicuramente non deporrà le armi. Mattia Binotto infatti ha rivelato ai microfoni di Rai 2 la volontà del Cavallino di andare fino in fondo, rivolgendosi ad altri ...

Formula 1 - i commissari di gara Ennser e Remmerie allo scoperto : “la Penalità a Vettel? Siamo stati pure troppo leggeri” : I due commissari presenti nel Collegio che ha inflitto la penalità a Vettel in Canada hanno espresso il proprio punto di vista Il Collegio dei commissari di gara del Gp del Canada comincia a uscire allo scoperto, svelando i motivi che hanno spinto i giudici a penalizzare Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Dopo le parole di Emanuele Pirro, ecco arrivare anche le voci di Mathieu Remmerie e Gerd Ennser, che hanno espresso il proprio punto di ...

F1 - Jacques Villeneuve : “Penalità Vettel? Non corretta - Ricciardo meritava una sanzione” : La questione “Sebastian Vettel-penalità” tiene ancora banco a giorni di distanza dalla conclusione del GP del Canada, settimo round del Mondiale 2019 di F1. I 5″ di penalizzazione comminati al tedesco della Ferrari che, in conseguenza dell’uscita fuori dal tracciato in curva-4, è stato sanzionato per aver effettuato una manovra di rientro troppo pericolosa nei confronti del suo rivale Lewis Hamilton, è argomento di ...

Formula 1 – A tutto Giovinazzi - il pugliese dell’Alfa Romeo cerca di non sbilanciarsi : “Penalità Vettel? Non entro nel merito - ma…” : Anche Antonio Giovinazzi commenta la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada: le parole del pugliese dell’Alfa Romeo La gara di domenica di Formula 1 a Montreal ha fatto e farà ancora discutere molto: la penalizzazione di Sebastian Vettel, costata al ferrarista la vittoria al Gp del Canada, divide il mondo a quattro ruote. C’è infatti chi si schiera dalla parte della Ferrari e del suo pilota tedesco, che a Montreal ...

Formula 1 - la Penalità a Vettel? È la regola che va rivista - non i commissari : E’ passato qualche giorno dall’ultimo Gp che ha scatenato polemiche a non finire sulla scelta di penalizzare Sebastian Vettel e la sua Ferrari. Ne ho lette e ascoltate di tutti i colori in rete, sulla carta stampata e anche in tv. Più che il fatto accaduto in pista mi stupiscono le reazioni che questo ha scatenato, reazioni a volte al limite dell’ammissibile. Da chi ha detto in diretta tv che la Federazione avrebbe dovuto chiudere un occhio, a ...