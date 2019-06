Messaggero | Manolas al Napoli serve alla Roma per sistemare il bilancio

ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ilconferma il braccio di ferro traper. Ieri il presidente De Laurentiis aveva messo in chiaro che la partita si gioca considerando però che il greco ha un’età e anche qualche pecca caratteriale, quindi Pallotta deve ridurre la richiesta della clausola. Tutto è nelle mani di Raiola per adesso perché il nuovo direttore sportivo giallorosso Petrachi non è ancora all’opera. Ma Stefano Carina già ieri ha spiegato come si procederebbe per chiudere l’affare, il nodo è tutto nella necessità delladi fare cassa entro il 30 giugno e secondo il giornalista De Laurentiis pagherebbe per intero la clausola per poi vendereDawara ad un prezzo leggermente maggiore da quello valutato da Pallotta. Così entrambe le parti sarebbero soddisfatte. L'articoloalperilsembra essere ...

