Le migliori compagnie aeree del mondo del 2019

(Di giovedì 20 giugno 2019) 1. Qatar Airways2. Singapore Airlines 3. ANA All Nippon Airways4. Cathay Pacific 5. Emirates6. EVA Air7. Hainan Airlines8. Qantas 9. Lufthansa10. Thai AirwaysQatar Airways è la miglior compagnia aerea deldel: è la prima nella lista delle World’s Top 10 Airlines, la più ambita dei World Airline Awards (trovate la top ten nella gallery sopra). Sono considerati gli oscar dell’aviazione civile: assegnati ormai da vent’anni dalla società di consulenza brittanica Skytrax, sono stati appena annunciati al Salone internazionale dell’aeronautica di Parigi. COME ASSEGNANO I PREMI Il verdetto annuale di Skytrax è considerato tra i più attendibili perché si basa sulle opinioni dei viaggiatori di tutto il, e il suo metodo di raccolta dati on line è ritenuto tra i più efficienti perché assicura imparzialità (per esempio, è strutturato in modo che si possa ...

