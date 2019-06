Inter | abbonamenti già oltre quota 30mila

Inter - l'effetto Conte si fa sentire : 12.000 abbonamenti rinnovati : Antonio Conte, protagonista della copertina di GQ, è una certezza per i tifosi dell'Inter, pronti a metter mano al portafogli per garantirsi l’abbonamento alla propria squadra del cuore. E se abbonarsi è per la maggioranza dei supporter una questione di fede, la prima fase della campagna abbonamenti dell’Inter ha centrato grandi numeri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a 24 ore dal termine del periodo ...

Serie A : calano abbonamenti e ascolti. Anche a causa dell’inadeguatezza della rete Internet : abbonamenti in calo e dunque Anche calo di ascolti per la Serie A. E’ la prima evidenza che risulta dal dibattimento davanti all’Antitrust del caso Sky/Mediaset che ha portato l’Agcm a limitare la pay-tv di Comcast per le esclusive sul web. Lo racconta Calcio Finanza. Secondo le rilevazioni della Lega Serie A, intervenuta nel dibattimento come soggetto operante sul mercato televisivo, “il numero di abbonati di Sky e di Mediaset con ...

Inter - al via la campagna abbonamenti 2019/20 : Inter abbonamenti 2019 2020 – Parte oggi la campagna abbonamenti dell’Inter per la stagione 2019/2020: da oggi, giovedì 16 maggio, e fino a lunedì 10 giugno è infatti attiva la prima fase di vendita, dedicata esclusivamente alla conferma del proprio posto per gli abbonati alla stagione 2018/2019. L’ultima campagna abbonamenti si è chiusa anticipatamente con […] L'articolo Inter, al via la campagna abbonamenti 2019/20 è ...