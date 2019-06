Il nuovo trailer di Remnant | From the Ashes mostra le lande desolate di Rhom

eurogamer

(Di giovedì 20 giugno 2019)theè ilsparatutto in terza persona di Gunfire Games (Darksiders 3). In questo titolo una forza inter-dimensionale chiamata Root ha invaso la Terra e ha lasciato l'umanità nel caos. Per sopravvivere e sconfiggere definitivamente il nemico, i giocatori dovranno viaggiare in altri regni. Uno di questi èche può essere visto nelriportato da Gamingbolt.è interessante perché i suoi abitanti hanno combattuto il nemico Root ben mille anni prima che arrivassero sulla Terra. Sfortunatamente,è ora un regno irradiato, probabilmente il risultato della guerra nucleare.thevede i giocatori esplorare mondi generati casualmente pieni di eventi, quest e nemici diversi. Ci sono quattro mondi in totale, incluso il bellissimo ma pericoloso Yaesha. Potrete anche scegliere di giocare con altri due giocatori per superare alcune ...

