Gorizia | esplode una palazzina Si cercano tre persone

Gorizia - esplode palazzina per una fuga di gas : tre dispersi : Alle 4.20, probabilmente a seguito di una fuga di gas, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo di un solaio in un piano rialzato di una palazzina di due piani, a Gorizia. In atto le ricerche di 3 persone che potrebbero essere rimaste sotto le macerie, secondo quanto fanno sapere i vigili del fuoco. Sul posto stanno operando da ore otto squadre dei vigili del fuoco. Nella palazzina in viale XX settembre 87 abitano tre persone, ...