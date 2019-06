eurogamer

(Di giovedì 20 giugno 2019) Come riporta IGN,5, presenta la nuovaMapcon un nuovointitolato The Coalition.Nelle immagini possiamo vedere quale sarà il funzionamento di questaMap. Si proporrà come editor delle mappe, per cui potremo utilizzare delle strutture proposte dagli sviluppatori e metterle insieme con un pizzico di fantasia così da ottenere il nostro scenario preferito. Le mappe così ottenute si potranno giocare nellaEscape,in cui come ci suggerisce il nome i giocatori dovranno trovare una via di fuga dall'area.5 è atteso per Xbox One e PC il 10 settembre, cosa vi aspettate da questo titolo?Leggi altro...

Eurogamer_it : Gears 5: un filmato mostra la modalità Map Builder #Gears5 -