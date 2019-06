Carlo Cracco su Rai2 con Nella mia cucina da settembre 2019 Anteprima Blogo

Carlo Cracco come Maria De Filippi - un dating-show in cucina su Rai 2 : Una via di mezzo fra un appuntamento e un corso di cucina. È questa l'idea alla base del nuovo dating show di Rai2 che sarà condotto da Carlo Cracco. La trasmissione, che probabilmente andrà in onda nel tardo pomeriggio, avrà proprio come protagonista lo chef più famoso della tv. Cracco insegnerà a

Bruno Barbieri/ 'Mi piacerebbe lavorare con Carlo Cracco' - Vieni da me - : Bruno Barbieri, lo chef protagonista dell'album di famiglia di Vieni da me si racconta a Caterina Balivo: i suoi inizi difficili e il grande successo.

Carlo Cracco sposa la ricetta friulana del tiramisù : Carlo Cracco è uno chef sempre originale e mai scontato. Questo lo si sapeva da tempo oramai. Ma che per il tiramisù scegliesse, lui veneto, la ricetta friulana tradizionale ha sicuramente lasciato ...

