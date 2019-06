Belve Nove | Massimo Giletti e Daniela Santanchè ospiti di Francesca Fagnani venerdì 21

Belve (Nove) - Elisa Di Francisca : “Il rapporto con Arianna Errigo? Preferisco vincere un’Olimpiade e perdere una finta amicizia” : “Il rapporto con Arianna Errigo? Preferisco vincere un’Olimpiade e perdere una finta amicizia”. La schermitrice Elisa Di Francisca, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45 torna con i ricordi al 28 luglio 2012 ai Giochi della XXX Olimpiade di Londra, quando vinse contro la connazionale Arianna Errigo in finale per un solo punto. “Arianna Errigo ha detto: ‘Io a quella ...

Belve (Nove) - Elisa Di Francisca : “Valentina Vezzali? A livello sportivo è meglio di me - ma a livello umano - no” : “Con Valentina Vezzali c’è sempre stata grande rivalità. A livello sportivo è migliore di me, ma umanamente no”. La schermitrice Elisa Di Francisca, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45 confessa di aver “litigato molto, molto spesso” con la super campionessa del fioretto Valentina Vezzali perché “nonostante venissimo dalla stessa palestra, siamo diverse e quando tiravamo ...

Belve (Nove) - Palombelli : “Mieli? Falco mascherato da colomba - mi ha cacciata dal Corriere” : “Paolo Mieli mi ha cacciata dal Corriere con una raccomandata anonima, ma poi abbiamo fatto pace quando lui ha compiuto 60 anni. In tanti hanno provato a sterminarmi perché sono una persona libera”. La giornalista e conduttrice Barbara Palombelli, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. “Ci dice un Falco che invece si traveste da colomba?”, ...

Belve (Nove) - Palombelli : “Quando mio marito era in vista - Veltroni mi chiese di fare un passo indietro nel lavoro” : “Quando mio marito era in vista ho perso certe occasioni, anche su richiesta di suoi compagni di partito come Walter Veltroni che una volta mi disse molto apertamente di fare un passo indietro nella mia vita professionale”. La giornalista e conduttrice Barbara Palombelli, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45 ricorda il periodo in cui suo marito Francesco Rutelli ricopriva incarichi ...

Belve (Nove) - Palombelli : “Il peggior leader della sinistra degli ultimi 20 anni? Renzi. E’ un arrogante - una delusione anche umana” : “Il peggior leader della storia della sinistra degli ultimi 20 anni è stato l’ultimo, Matteo Renzi perché lui semplicemente non era il leader della sinistra. Non avrebbe mai dovuto diventare il segretario del Pd, doveva restare nell’ambito della Margherita, di un partito di centro che infatti sta per fare”. La giornalista e conduttrice Barbara Palombelli, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì ...

Belve (Nove) - Palombelli : “Ho subìto molestie ma non ho denunciato. Chi lo fa diventa doppiamente vittima” : “Ho subìto molestie, ma non ho mai denunciato. Ho anche incontrato di nuovo i miei molestatori e hanno sempre fatto finta di niente“. La giornalista e conduttrice Barbara Palombelli, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45 racconta un episodio inedito della sua vita privata. “Lei dice di aver subìto nel corso della sua carriera tutta una serie di molestie da varie persone e poi un ...

Belve (Nove) - Barbara Palombelli ed Elisa Di Francisca ospiti di Francesca Fagnani venerdì 14 giugno alle 22.45 : Torna con la terza stagione inedita “Belve”, il programma di interviste irriverenti condotto e ideato da Francesca Fagnani, in prima tv sul Nove di Discovery Italia venerdì 14 giugno alle 22.45. Dopo Mara Carfagna e Alba Parietti, Maria Giovanna Maglie e Andrea Delogu, ospiti questa settimana sono la giornalista Barbara Palombelli e la schermitrice Elisa Di Francisca. Entrambe racconteranno particolari inediti della loro vita non risparmiando ...

Belve (Nove) Andrea Delogu : “Amo mio marito. Credo che mi abbia tradito - ma non ho le prove e voglio fidarmi” : “Sono gelosa e sono sicura che mio marito – Francesco Montanari, “Il libanese” di Romanzo criminale – mi abbia tradito, però non ho le prove e lascio correre”. La conduttrice radio e tv Andrea Delogu, ospite della terza stagione di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda venerdì 7 giugno alle 22.45 dichiara di essere gelosa e di aver controllato “ogni tanto per togliermi la soddisfazione” il cellulare del marito. “Le ...

Belve (Nove) Andrea Delogu : “Ho avuto una storia d’amore con Silvio Muccino poi ci siamo persi di vista” : “Sono stata fidanzata con Silvio Muccino quando avevo 23 anni: una storia molto giovane, passionale, molto sofferta. Oggi non ci sentiamo più, le nostre vite hanno preso direzioni del tutto diverse”. La conduttrice radio e tv Andrea Delogu, ospite della terza stagione di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda venerdì 7 giugno alle 22.45, ammette la relazione con l’attore romano. “Io ho fatto una ricerca quasi da Digos ...

Belve (Nove) - Maria Giovanna Maglie a Francesca Fagnani : “Ho avuto problemi con l’alcool. Oggi non bevo più” : “Io ho avuto un problema con l’alcool. Ora non bevo: ho smesso, ho ricominciato, ho rismesso, adesso credo che sia un addio definitivo senza rancore e con poca nostalgia”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 7 giugno alle 22.45 affronta il suo passato di alcolista. La conduttrice le ricorda che in un vecchio filmato, trasmesso da Blob, la Maglie era in ...

Belve (Nove) - Maria Giovanna Maglie : “Io ghostwriter dei politici? Diciamo consigliere della Meloni e di Salvini” : “Non sono la ghostwriter di molti politici, ma mi ritrovo a dare consigli ad alcuni leghisti e a una persona di Fratelli d’Italia”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 7 giugno alle 22.45 svela se ci sia lei a dettare la linea politica a molti deputati e onorevoli. Senta, è vero che lei è ghostwriter di molti politici? Non è una cosa pubblica, però è ...

Belve (Nove) - Maria Giovanna Maglie : “A Raiuno mi voleva Salvini - Di Maio ha chiesto la mia testa. Mi hanno esposto inutilmente” : “Sapevo che la proposta di condurre la striscia che fu di Enzo Biagi dopo il Tg1 delle 20 sarebbe andata male anche se Salvini mi voleva. Tutti i Cinque stelle fino a Di Maio hanno chiesto la mia testa”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 7 giugno alle 22.45 commenta la proposta, poi finita nel nulla, che la Rai, all’inizio dell’anno, le aveva ...