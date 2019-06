Una serata nel segno dei viaggi in moto a Caravanserraglio

Nuove riprese a Ischia de L’Amica Geniale 2 tra luci - tavoli e Una serata tra amici (foto) : Storia del nuovo cognome sta prendendo forma nei vicoli di Ischia per la gioia degli abitanti del luogo e dei fan de L'Amica Geniale 2. L'isola ha già ospitato alcune riprese della prima stagione con Elena e adesso farà lo stesso in questi nuovi episodi con la differenza che sarà proprio Lila a sceglierla come meta delle sue vacanze da "signora". Tutto cambia ne L'Amica Geniale 2 e anche gli orizzonti delle due amiche-nemiche alla base della ...

Una Vita Anticipazioni : la puntata in prima serata su Rete 4 : Mentre l'Alday corre in aiuto di Blanca, i Cervera si trovano a fare i conti con il vero Inigo. Intanto Esteban si avvicina sempre di più a Silvia.

Una VITA - anticipazioni puntata di sabato 15 giugno 2019 (prima serata) : anticipazioni puntata 746 e 747 di Una VITA di sabato 15 giugno 2019 (su Rete 4 in prima serata): Flora riesce a convincere Paquito a non farla arrestare. Leonor e Iñigo hanno dei dubbi sul fatto che l’uomo visto da Flora possa essere il vero Cervera. Flora chiede comunque l’aiiuto di Paquito per smascherarlo. Felipe ottiene l’indulto per Diego, il quale fugge dall’ospedale per recarsi da Blanca. Quest’ultima è ...

Ballata per Genova - su RaiUno Una serata di raccolta fondi per far “rivivere” la città : da Luca e Paolo a Laura Pausini : Un mega concerto con una line-up modello Sanremo per costruire il Parco del Mare a Genova. Andrà in onda venerdì 14 giugno 2019 in diretta su Rai 1 dalle ore 21.25 (e in contemporanea su Rai Radio 1) “Ballata per Genova”, serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà ideata da Lucio Presta. Iniziativa ricca di star che vuole celebrare la tenacia e la rinascita dei genovesi dopo i tragici fatti dell’agosto 2018, e la possibilità di una ...

Bradley Cooper - Una serata tra amici (per non pensare a Irina) : Irina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperDopo le foto di Irina Shayk in Islanda, ecco anche le prime immagini di Bradley ...

Il Segreto : cancellato l'appuntamento in prima serata - al suo posto Una Vita : Mediaset cancella dai palinsesti la prima serata dedicata a Il Segreto. Si tratterà di una scelta definitiva?

Una Vita conquista la prima serata del sabato di Rete 4 con due appuntamenti : Le vicende di Acacias conquistano la prima serata del sabato di Rete 4, scalzando la più longeva delle soap di Aurora Guerra: Il Segreto.

Buon compleanno… Pippo! – Una serata evento per celebrare i 60 anni di carriera di Pippo Baudo. : È festa grande, per la televisione italiana. Questa sera, alle 20:35, su Rai 1 andrà in onda Buon compleanno… Pippo!. Una serata speciale per celebrare il compleanno di uno dei decani del piccolo schermo: Pippo Baudo, infatti, festeggia oggi 83 anni, ma festeggia anche i sessant’anni di una carriera televisiva ricca di successi e di momenti che sono rimasti nella memoria del pubblico, […] L'articolo Buon compleanno… ...

Buon compleanno… Pippo! – Una serata evento per celebrare i 60 anni di carriera di Pippo Baudo. : È festa grande, per la televisione italiana. Questa sera, alle 20:35, su Rai 1 andrà in onda Buon compleanno… Pippo!. Una serata speciale per celebrare il compleanno di uno dei decani del piccolo schermo: Pippo Baudo, infatti, festeggia oggi 83 anni, ma festeggia anche i sessant’anni di una carriera televisiva ricca di successi e di momenti che sono rimasti nella memoria del pubblico, […] L'articolo Buon compleanno… ...

ALL TOGETHER NOW - QUARTA PUNTATA/ Michelle Hunziker : 'sarà Una super serata' : All TOGETHER Now, diretta QUARTA PUNTATA 6 giugno, canale 5: ospite di Michelle Hunziker e di J-Ax, presidente di giuria è Gianluca Vacchi.

Lili Reinhart e Barbara Palvin : Una serata tra ragazze per le fidanzate dei gemelli Sprouse : La prima uscita in pubblico insieme The post Lili Reinhart e Barbara Palvin: una serata tra ragazze per le fidanzate dei gemelli Sprouse appeared first on News Mtv Italia.

Ezio Bosso : «Porto la musica classe in prima serata per mantenere Una promessa» : Ezio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoEzio BossoPromessa è un concetto importante. mantenere se possibile lo è ancora di più; una parola bellissima che vuol dire letteralmente «tenere con la mano». Questo accadrà agli spettatori che da casa, domenica 9 giugno alle 20:50 su Rai3, si sintonizzeranno su Che storia è la musica il ...

A Roma Tre serata dedicata alla LUna : giochi - laboratori e osservazione : Roma – Una serata tutta dedicata alla Luna quella in programma venerdi’ 7 giugno presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Universita’ di Roma Tre. Sono previsti infatti esperimenti, laboratori, dimostrazioni scientifiche, conferenze e seminari divulgativi. In calendario anche la mostra diffusa ‘LunaGarden’, realizzata in collaborazione con Inaf-Iaps e l’associazione SpeakScience, che ...

È successo in TV - 2 giugno 1987 : Una serata da campioni con Barbara D'Urso e Carlo Massarini : E' il 2 giugno 1987 quando, su Rai 1, dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, Barbara D’Urso e Carlo Massarini, con la partecipazione di Gianni Rivera e Mabel Bocchi, conducono su Rai1 la quinta ed ultima puntata di serata da campioni.Il varietà, a firma di Gino Castaldo e Fabrizio Zampa, prevede in ogni puntata momenti di spettacolo e performance sportive. Ampio spazio è dato alla musica, con la realizzazione di una gara canora nella quale i ...