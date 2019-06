Tetano | bimba di 10 anni ricoverata a Verona | non era vaccinata

Si è ferita ad un ginocchio cadendo e ha contratto il Tetano : bimba ricoverata in gravi condizioni - non era vaccinata : Una bimba di 10 anni della provincia di Verona è stata ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento, dopo essere stata colpita da infezione da tetano. La piccola, secondo quanto si è appreso, non risulterebbe vaccinata e quindi non era stata sottoposta alla profilassi antitetanica. Ieri l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha confermato il ricovero della bambina, precisando però ...

Cade e si sbuccia ginocchio : bimba di 10 anni in terapia intensiva per Tetano - non era vaccinata : La piccola ricoverata d'urgenza all'ospedale veronese di Borgo Trento dopo essere arrivata al pronto soccorso accompagnata dai familiari. La bambina è cosciente ma le sue condizioni sarebbero serie tanto che i medici hanno deciso di riservarsi la prognosi. Non era avvicinata come invece previsto per i bimbi della sua età.Continua a leggere

Verona - bimba di 10 anni colpita da Tetano in rianimazione : non era vaccinata : È in prognosi riservata la bambina residente in provincia di Verona colpita da tetano. La piccola, 10 anni, è ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale di Borgo di Trento e ha sviluppato l'infezione dopo una banale caduta. Da quanto si apprende, non era vaccinata. Roberto Burioni, epidemiologo e divulgatore, dalla sua pagina Facebook ha attaccato duramente i no-vax. La caduta e l'infezione La bimba è caduta qualche giorno ...