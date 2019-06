Superquark | Piero Angela confessa | “Mi ha fatto soffrire molto…”

lanostratv

(Di mercoledì 19 giugno 2019)torna su Rai1 cone svela un retroscena Mercoledì 26 giugno torna, in prima serata su Rai1,, lo storico programma di divulgazione scientifica ideato e condotto da. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,ha raccontato un episodio che l’hama che gli ha insegnato molto: “Avevamo mandato in onda un servizio su una malattia infantile. Nel parlarne, un esperto diceva che chi ne è affetto non raggiunge l’età adulta. Qualche giorno dopo è arrivata la lettera di un papà che scriveva che il suo bambino aveva scoperto che non avrebbe superato i 15 anni vedendo il mio programma. Da allora metto ancora più attenzione nel non ferire la sensibilità di nessuno”. Secondoin passato c’era più attenzione nell’usare con cura il grande potere della televisione. Il ...

