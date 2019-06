Prezzi bassi e pochi immigrati Arrivano i contadini-robot

agi

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Il lavoro manca perché ce lo rubano i. O forse idove non ci sono i lavoratori (pagati poco). Trovare una risposta non è mica semplice, ma leggendo un reportage di John Seabrook per il New Yorker il dubbio viene. L'articolo, intitolato “The Age ofFarmers” (L'era dei), è il racconto di come l'automazione stia arrivando nei campi, tra tecnologia, investimenti, migranti, paghe magre e cattive abitudini. Quanto è difficile sostituire le mani L'automazione non è certo una novità in agricoltura, ma fino a ora ha riguardato soprattutto alcune colture come mais, frumento, soia, riso, cotone. Altre, invece – come fragole o mele - sono rimaste attività manuali. La ragione è semplice: il raccolto richiede delicatezza, capacità di distinguere il giusto grado di maturazione e tecnologie specifiche. Quello che va bene per l'uva non è adatto alle ...

