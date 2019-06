Morte Sala | clamoroso | un uomo arrestato per omicidio colposo!

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Importanti novità in merito alla vicenda legata alladi Emiliano, il calciatore 28enne morto in un incidente aereo mentre si stava recando da Nantes a Cardiff, la squadra con cui aveva appena firmato. Secondo quanto conferma la polizia britannica, infatti, unè statocon l’accusa dicolposo. Sicuramente si saprà qualcosa in più nei prossimi giorni.L'articolo: unperCalcioWeb.

