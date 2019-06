Mestre | aggredisce autista del bus e agenti | arrestato tunisino già espulso

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Gabriele Laganà Il, dopo aver tentato di rapinare il dipendete dell’azienda di trasporti, si è scagliato contro i poliziotti intervenuti per riportare l’ordine. Il nordafricano è statoe condannato a due anni e due mesi di reclusione e 440 euro di multa con pena sospesa Terrore su un autobus a. Un immigratoha prima aggredito e tentato di rapinare l’del trasporto pubblico dell’Actv e, poi, si è scagliato contro glidelle Volanti intervenuti per riportare l’ordine. La violenza è divampata all’improvviso quando l’extracomunitario si è avvicino con intenti poco pacifici al dipendente dell’azienda di trasporti. Temendo per la propria incolumità, l’uomo ha allertato immediatamente le forze dell’ordine. Queste ultime, giunte immediatamente sul posto, hanno rintracciato e fermato il nordafricano. L’esagitato, però, non solo non si è ...

