Marcello Foa | ok Cda a risoluzione M5S su doppio incarico | si dimetterà da Rai Com?

In Vigilanza Rai passa l'incompatibilità del doppio incarico di Marcello Foa : Maggioranza divisa in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5S contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega. La risoluzione impegna Foa a lasciare l’incarico di presidente di Rai Com.

Doppio incarico in Rai Marcello Foa - salta il voto in Commissione di vigilanza : salta il voto in Commissione di vigilanza Rai sulla risoluzione contro il Doppio incarico al presidente Marcello Foa, nominato anche presidente di RaiCom. I due gruppi di maggioranza, in una riunione di 20 minuti avvenuta fuori dell'aula di San Macuto, non hanno trovato l'accordo sull'emendamento presentato dal capogruppo della Lega, Massimiliano Capitanio, e hanno fatto mancare il numero legale. Se ne riparlerà la prossima settimana. Nella ...

Rai - voto Vigilanza su doppio incarico di Marcello Foa slitta a dopo le elezioni europee : La Commissione di Vigilanza Rai ha rinviato la discussione e la votazione della risoluzione contro il doppio incarico a Marcello Foa, presidente della Rai e di Rai Com, proposta dal Pd. Il voto si terrà, quindi, nella settimana che inizia il 28 maggio, subito dopo le elezioni europee. Favorevoli allo slittamento del voto i partiti della maggioranza e Fratelli di Italia, contrari il Pd e LeU che avrebbero voluto votare prima della tornata ...

Marcello Foa - presidente RAI - a Palazzo San Domenico a Modica : Marcello Foa, presidente RAI, a Palazzo San Domenico. “Impressionato dalla città”. Ricevuto a Palazzo San Domenico dal sindaco Abbate

Cerimonia a Modica - a Marcello Foa il premio Maria Scivoletto : Sarà consegnato domani sabato 11 maggio al presidente della Rai Marcello Foa il premio "Maria Scivoletto", istituito dal Consorzio del cioccolato

Marcello Foa : 'Riusciremo a contrastare Netflix solo se accentueremo la nostra italianità' - : Questi due punti, solo la Rai è servizio pubblico, solo la Rai ha diritto al canone, e maggiore rappresentanza al mondo cattolico nella tv di Stato, sono i più significativi in una narrazione che il ...

Rai - Marcello Foa a gamba tesa contro Fazio : «Compenso molto elevato - i suoi ascolti non sono aumentati. Format senza carica innovativa» : Marcello Foa “Il compenso di cui beneficia Fabio Fazio è molto elevato“. Stavolta a parlare non è il solito Matteo Salvini, ormai apertamente critico sui cachet del conduttore ligure, ma il Presidente della Rai, Marcello Foa. La presa di posizione, in questo caso, è tutta interna al servizio pubblico e quindi non più trascurabile. Intervenendo al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, il giornalista – a margine di una ...