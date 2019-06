Lecce | ragazzina si toglie la vita a soli 16 anni di età | ignoti i motivi del gesto

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a, dove unadi16si è improvvisamente tolta lain casa sua. La notizia è stata appena battuta dai media locali, in particolare dal Quotidiano di Puglia, che riferisce di come la giovane sia nata in una famiglia di grandi professionisti, per la precisione un medico e un professore. Al momento sono davvero pochissime le indiscrezioni che arrivano dal Salento: quello che è certo è che si è trattato di unvolontario, la giovane è stata trovata ormai priva diin casa, a quanto pare dagli stessi genitori. Lo strazio per questi ultimi è stato davvero grande. Nessuno ha potuto ere il dramma Non si sa se l'adolescente fosse da sola in casa, oppure se con lei c'era qualcun'altro. Il dramma si è verificato fuori città. Ovviamente, per ovvie ragioni di privacy le generalità della 16enne non sono state ...

