Il gigante si mangia anche la console per i videogiochi

ilgiornale

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Angelo Allegri Ilsi è mosso, le conseguenze si vedranno presto nei salotti di tutto il mondo. Google, 3,5 miliardi di clienti che ogni giorno pongono altrettante domande al suo motore di ricerca, ha deciso di invadere un altro territorio: dall'autunno lancerà la Netflix dei. Basterà abbonarsi e in streaming si potrà accedere e giocare da casa a 31 (per il momento) videogame diversi. Potenzialmente è una rivoluzione: come Spotify e gli altri servizi musicali online hanno fatto sparire i cd dalle case, così il nuovo Stadia, questo il nome del servizio di Google, sembra destinato a cancellare le, le «scatole nere» ormai da decenni oggetto del desiderio di ogni ragazzino. È un altro passo verso quella che i tecnici chiamano subscription economy, economia dell'abbonamento: il segreto delle aziende del futuro non è solo vendere qualcosa al cliente (che ...

infoitestero : Ragno gigante uccide e mangia un opossum, la scena choc fa il giro del mondo - Radio105 : Questa foto di un #ragno che mangia un #opossum è diventata virale ?? - giannettimarco : RT @leggoit: #ragno gigante uccide e mangia un #opossum, la scena choc fa il giro del mondo -