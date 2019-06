ilfogliettone

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ci sara' anche il presidente del Consiglio, Giuseppe, lunedi' adove il Cio assegnera' iolimpici invernali, per i quali sono in corsa Milano-Cortina e-Aare. La competizione per aggiudicarsi le olimpiadi invernali e' ormai alle battute finali. E mentre le 'diplomazie' sono al lavoro per conquistare voti, nuovi dubbi emergono sul dossier di, con la richiesta, da parte del Cio - apprende l'Ansa - di un chiarimento sulla garanzie finanziarie. La commissione di valutazione del Cio, nel report sulla candidatura di-Are, aveva sottolineato il 24 maggio scorso che "il comune diha deciso di non firmare il contratto come citta' ospitante, dichiarando di poter affittare le strutture sportive necessarie per ie di poter assicurare i servizi pubblici allo stesso livello e alle stesse condizioni di qualsiasi altro evento ...

Fisiofficial : #wearefisi Cresce l'attesa per il verdetto #MilanoCortina2026 o Are-Stoccolma? Lunedì il responso #wedreamtogether… - ilfogliettone : Giochi 2026: lunedì Conte a Losanna, Cio incalza Stoccolma - - VeneziePost : #Giochi2026: Cio chiede a Stoccolma chiarimenti su garanzie finanziarie - -