Comprare casa? In Italia servono 12 anni di stipendio

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Acquistare un immobile a Milano sembrerebbe più semplice rispetto ad Amsterdam. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, perinsono necessari in media 12di, tre in meno che nelle grandi città europee. Se negli altri Paesi si è registrato un aumento del reddito medio e del prezzo degli alloggi, nella nostra Penisola si è avuta una riduzione su entrambi i fronti. Come rilevato da una recente elaborazione di Moody’s, ad Amsterdam bisogna risparmiare per 22prima di poter possedere un immobile a uso abitativo, mentre a Londra e Parigi l’attesa stimata è rispettivamente di 18,7 e 18,3. Nel capoluogo meneghino sono invece necessari 11,8, cifra che a Roma sale fino a 12,1. Un’attesa inferiore si registra solo in Portogallo: a Lisbona bastano 11,5diper entrare in possesso di un’abitazione. A fare la differenza ...

