Terrore sul volo per Basilea Video | turbolenze e urla | ' Credevamo di morire'

Terrore sul bus nel Milanese - trovato un video dell'autista : "Combattiamo per l'Africa" | Tutto pronto per la cittadinanza a Ramy e Adam : oggi ok nel Cdm : Il 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella: voleva fare una strage sulla pista dell'aeroporto di Linate. Il filmato non è pubblicabile per "rischio emulazione". Nel Cdm di oggi il "premio" ai due studenti

Terrore sul bus - trovato il video proclama di Sy : "Combattiamo per l'Africa" : Giovanna Stella Ousseynou Sy il 20 marzo scorso ha tenuto in ostaggio 50 bambini. Ora spunta il video proclama del nigeriano Ricordare quel maledetto 20 marzo, quando il nigeriano Ousseynou Sy ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella dando fuoco al bus vengono i brividi. I bimbi dovevano tortanare a scuola e invece Sy ha dirottato l'autobus verso Linate: voleva compiere una strage. Nonostante avesse fatto legare ...

Luigi Di Maio - il retroscena sul Terrore grillino : "Basta una pedina - così qui crolla tutto" : A parole, Lega e M5s sono disponibili al rimpasto di governo anche se "non è una questione di poltrone". La verità è che Matteo Salvini mette pressione sui grillini, individuando in Danilo Toninelli alle Infrastrutture ed Elisabetta Trenta alla Difesa i due anelli deboli dell'esecutivo. Luigi Di Mai

Terrore ad Alcamo - auto sulla processione genera il panico : Poteva essere una tragedia ma fortunatamente non ci sono vittime. Ad Alcamo, nel Trapanese, un’automobile si è scagliata contro la folla nel corso di una processione religiosa. Hanno trascorso momenti di Terrore i fedeli di Santa Maria Ausiliatrice. Come riporta il giornale locale di Alcamo Alcamah.it, erano circa le 23.30 quando in Corso dei Mille una Nissan Micra blu scuro con a bordo un uomo ha proseguito la propria folle corsa ...

Matteo Renzi insulta Matteo Salvini : "Perché semina odio e Terrore. Democrazia a rischio?" : Torna a farsi sentire Matteo Renzi. Lo fa in un'intervista a Repubblica in cui si parte dalle prossime elezioni Europee: "Il Pd - spiega l'ex premier - ha scelto una strategia di coinvolgimento e inclusione. Andremo peggio del 2014 ma meglio del 2018. E dunque questo sarà un segnale positivo per il

Matteo Salvini - il Terrore di Conte e Di Maio sul decreto sicurezza bis : "Così cade il governo" : Le reazioni d'istinto di Luigi Di Maio e buona parte dei ministri grillini al decreto sicurezza bis annunciato da Matteo Salvini mettono già in chiaro quanto il fronte pentastellato tema l'ultima mossa del vicepremier leghista. Di quel provvedimento già si parla in termini apocalittici, come riporta

Luigi Di Maio - Terrore puro : 'Adesso si vendicano' - la voce sul devastante siluro Lega sul M5s : Guarda già oltre, Luigi Di Maio . Mercoledì il voto in CdM sul ritiro delle deleghe del sottosegretario Armando Siri celebrerà, probabilmente, la spaccatura tra M5s e Lega . Il governo fino al 26 ...

Luigi Di Maio - Terrore puro : "Adesso si vendicano" - la voce sul devastante siluro Lega sul M5s : Guarda già oltre, Luigi Di Maio. Mercoledì il voto in CdM sul ritiro delle deleghe del sottosegretario Armando Siri celebrerà, probabilmente, la spaccatura tra M5s e Lega. Il governo fino al 26 maggio resterà al suo posto, anche senza Siri, ma a che prezzo? Leggi anche: "Quando dovevamo rompere con