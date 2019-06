(Di martedì 18 giugno 2019) Il vicepremier leghista Matteoha commentato il caso dellanomade bosniaca, sorpresa oggi a Roma mentre rubava a una disabile: "Questa maledetta ladra in carcere per trent'anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto".