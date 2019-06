LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | 18 giugno | al via i gironi della spada maschile

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.51: Purtroppo arriva anche la seconda sconfitta per Marco Fichera. Ora il siciliano ha un record di 2-2 9.42: Arriva la prima vittoria per Andrea Santarelli, che si riscatta dopo due sconfitte. 9.38: Continua il percorso netto di Gabriele Cimini (tre vittorie). Primo successo per Enrico Garozzo, mentre secondo per Marco Fichera. 9.30: Arriva la prima sconfitta per Marco Fichera. 9.21: Seconda vittoria consecutiva per Gabriele Cimini. Sono invece due le sconfitte consecutive per Andrea Santarelli. 9.16: Inizia male la fase aper Enrico Garozzo. 9.10: Prima vittoria anche per Marco Fichera. 9.02: Comincia con una vittoria Gabriele Cimini, mentre subito sconfitto Andrea Santarelli. 8.55: Cominciano gli assaltifase a. Tra poco in pedana anche gli azzurri. 8.49: Tanta voglia di stupire in casa ...

