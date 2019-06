Ragazzi è bellissimo! Eliana Michelazzo e l'amore per il vero Simone Coppi

(Di martedì 18 giugno 2019) La ex manager di Pamela Prati ha perso la testa per Stephan Weiler, il modello svizzero a cui sono state rubate le foto per dieci lunghi anni e con cui è stata costruita l’identità del suo finto marito. Ma c'è ancora un "piccolo" ostacolo.non si dà pace da quando il suo finto matrimonio è terminato, specie dopo aver conosciuto Stephan Weiler, il modello svizzero a cui sono state rubate le foto per dieci lunghi anni e con cui è stata costruita l’identità diIl loro primoincontro c’è stato durante la scorsa puntata di Live-Non è la D’Urso: un momento molto toccante perche non ha saputo trattenere le lacrime e ha abbandonato lo studio. A termine della puntata la ex manager di Pamela Prati aveva scritto su Instagram un lunghissimo post: “Finalmente ti ho guardato negli occhi... ho capito che avevo di fronte una persona spaventata e che si è trovata in questa storia senza aver fatto nulla... ho aspettato un tuo abbraccio per tanti anni... ma sapevo che non lo potevo fare perché esiste il rispetto... era tutto nella mia testa”.

Stephan Weiler e la sua manager hanno “compreso” la situazione e hanno deciso di non denunciare l’accaduto e chiudere la faccenda.Ma qualcosa di vero in tutta questa storia c’è, e cioè che il modello è davvero un bel ragazzo ed esteticamente rappresenta proprio “l’uomo ideale” di Eliana Michelazzo. Da quel giorno non fa che parlare di lui e ieri Eliana Michelazzo in una live Instagram sarebbe arrivata a dichiararsi innamorata del modello: “Ragazzi è bellissimo, mi piace, purtroppo è fidanzato. Speriamo che si lasci, ditegli di lasciarsi. No, dai non si dicono queste cose, sono relazioni personali e non devo intromettermi”.Eliana Michelazzo ha confessato di essere sempre stata attratta dal suo aspetto fisico e non le importa se non è un “magistrato antimafia minorile”, i suoi sentimenti non cambiano. Purtroppo tutto fa pensare che questo amore non sia affatto reciproco. Eliana Michelazzo non può far altro che rassegnarsi, perché come lei stessa ha dichiarato nella live, “non c’è trippa per gatti”.