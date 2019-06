Sudanese pesta compagna e minaccia di uccidere la figlia | fermato

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Federico Garau Al culmine di una lite con la donna, lo straniero l'ha aggredita e ferita in modo serio, poi ha tentato di lanciare ladi 4 mesi dal balcone: provvidenziale l'intervento dei carabinieri, supportati dai vigili del fuoco Prima ha aggredito la, poi, al culmine del raptus di follia, hato dilail 35ennetratto in arresto stamani a Ceraso, in provincia di Salerno. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, S.A., richiedente asilo originario della provinciadel Darfur, sarebbe stato colto in flagranza di reato dai carabinieri giunti sul posto probabilmente grazie alle segnalazioni ricevute da alcuni vicini. Fondamentale il supporto dei vigili del fuoco, che hanno permesso di forzare l'apertura della porta d'ingresso dell'abitazione del 35enne e di intervenire prima che la situazione potesse degenerare ...