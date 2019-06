Salerno | attore di “Un posto al sole” schiaffeggiato da un gruppo di immigrati

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ignazio Riccio Brutta avventura per il popolare vigile Cotugno della soap napoletana. “Ho avuto paura, immaginate se almio c’era una ragazza che andava a scuola Era in attesa dell’autobus per Napoli, fermo alla pensilina di Sicignano degli Alburni, in provincia di. Come capita spesso per il suo mestiere disi era alzato all’alba, poco dopo le 5, per recarsi dal suo paese d’origine nel capoluogo campano, dove partecipa alla serie tv napoletana “Unal. Walter Melchionda, l’che interpreta il ruolo del vigile Cotugno nella soap partenopea, ha vissuto momenti di terrore che ha raccontato lui stesso sul suo profilo social. “Una brutta esperienza – scrive Melchionda – che ha messo a dura prova il mio orgoglio. Devo partire per Napoli alle ore 5,30 del mattino, mi fermo davanti al bar per aspettare il pullman. Ero solo, arrivano una decina di ...

