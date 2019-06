L' intesa siglata tra sindacati e Miur è un buon passo avanti

Alimenti : siglata intesa Mipaaft-Plasmon per prodotti per l’infanzia : “Sono molto soddisfatto di quest’intesa tra Mipaaft e Plasmon. Si tratta del giusto epilogo per un lavoro importante. Con quest’accordo sosterremo i produttori italiani ed il Made in Italy“. Gian Marco Centinaio, il ministro delle Politiche agricole ed alimentari, saluta così l’intesa raggiunta tra Mipaaft e Plasmon con la sigla dell’accordo avvenuta questa mattina presso il ministero alla presenza del ministro e di Felipe Della ...