L’appello di Elena | 9 anni | «Liberate i marciapiedi | rispettate chi è in carrozzina»

(Di lunedì 17 giugno 2019)ha solo 9, è di Nola, in provincia di Napoli, e per muoversi da settedeve usare una. Ed è per questo che sa cosa significa scontrarsi con l’inciviltà e la totale disattenzione dei cittadini. Per questo motivo ha voluto lanciare un messaggio forte e importante e per farlo ha chiesto alla sua mamma di filmarla: con un video-appello postato su Facebook si è rivolta a tutte le persone che condividono la sua stessa città e si scontrano con le stesse problematiche. A noveha voluto,, ha voluto ricordare l’esistenza di quei diritti che sono di tutti, anche per chi una disabilità come la sua non ce l’ha: «Dovete avere più civiltà, più educazione, più rispetto» dice«Siete talmente concentrati sempre e solo su di voi che a noi non ci pensate: ma noi esistiamo, fatevene una ragione! Per questo lotterò ogni giorno per dire “no” aipieni di ...

