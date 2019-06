Juventus | Capello | “Sarri contestato? Capitò pure a me poi vinsi e…”

calcioweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Fabio. L’ex allenatore dellaricorda come i primi tempi furono difficili anche per lui come lo sono per Sarri: “Io ebbi qualche problema, ma non tanto perché avevo allenato il Milan e la Roma, quanto perché avevo detto che non sarei mai andato alla Juve. Ci furono delle contestazioni, striscioni contro di me, ma sempre dai gruppetti degli ultrà. I soliti. Sono uno dei mali del calcio italiano. Pensi alle contestazioni vergognose ad un grande allenatore come Ancelotti. So che anche Conte è stato criticato per il passaggio all’Inter, ma chi dice cose del genere andrebbe ignorato. Gli allenatori sono professionisti. Se poi invece fare il tifo diventa un business, è ovvio che ci sia un problema. Comunque, poi quando cominciammo a vincere, le cose andarono a posto, anche perché io rispetto a ...

