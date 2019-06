Shakira è super hot in bikini per presentare la sua linea di costumi

(Di lunedì 17 giugno 2019) È una vera icona della musica pop contemporanea. 18 anni dopo cheha debuttato nelle classifiche di tutto il mondo, il tempo non ha fatto altro che consolidare il suo appeal, la bellezza e la sua bravura. Regina di una musica pop che mixa le atmosfere latine, quasi tutti i suoi album sono delle vere e proprie hit. Capace di ballare cantare una voce intensa e graffiante, Sharika a 42 anni resta una diva dei tempi moderni, e lo dimostra l’ultimo scatto che è trapelato su i social.Nella giornata di ieri la moglie del calciatore Girard Piquè e madre di Milan e Shasha, è apparsa su instagram con un costume che ha lasciato ben poco all’immaginazione.è sexy e si è lasciata immortalare con in dosso un costume che mette in mostra tutta la sua fulminante bellezza, che sfoggia senza paura nonostante abbiaato da poco la quarantina. Il colore fucsia del costume si intona perfettamente alla carnagione della cantante e fa risplendere il suo sorriso contagiante e quei ricci magnificamente perfetti.

L’artista però ho posato su i social per una giusta causa. Shakira sta per lanciare sul mercato una linea di costumi da bagno, da lei stessa disegnati, per un look alla moda, sobrio ma che mette in mostra le forme giuste. Oltre cantante è anche un’icona di stile e, lo scatto che è apparso sul suo profilo, è prova della sua versatilità.