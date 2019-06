Honda | tutte le special del Wheels and Waves

gqitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Era il 1969, quando laCB750 Four rivoluzionò il mondo delle maxi-moto, alzando drasticamente l'asticella delle prestazioni. Non fu solo la prima moto con motore a 4 cilindri in linea prodotta su larga scala, ma fu anche la prima con avviamento elettrico di serie e freno a disco anteriore. Sviluppata originariamente per il mercato americano e venduta ad un prezzo straordinariamente competitivo di 1.495 Dollari, la CB750 Four stabilì i nuovi riferimenti per i successivi cinquant’anni della produzione motociclistica mondiale delle maxi moto ad alte prestazioni, meritandosi l’appellativo di «super bike». Così, per celebrare il mezzo secolo della CB750 Fourè tornata al, il festival francese della moto customizzata, giunto alla ottava edizione, esponendo dodici «» realizzate sulla base della attuale CB1000R Non solo moto Divenuto un evento ...

