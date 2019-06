Ancestors | The Humankind Odyssey | un nuovo video gameplay mostra in azione l' ispirato

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) L'utente YouTube 'SceneCut' ha condiviso unche8 minuti ditratti dalla demo E3 2019 di: The, riporta DSOGaming.: Theè il gioco di sopravvivenza open world in terza persona di Patrice Désilets, il direttore creativo originale della serie di Assassin's Creed.In: The, i giocatori sono sfidati a sopravvivere e ad evolversi nella terra aspra e bellissima dell'Africa in un periodo che va da dieci milioni a due milioni di anni fa. I giocatori dovranno esplorare ed espandere il loro territorio, mentre si evolvono per far progredire il loro clan da una generall'altra, al fine di sopravvivere in questo innovativo approccio al genere survival open world.Leggi altro...

