Madonna in esclusiva a Vanity Fair | «Stiamo sprofondando in un nuovo Medioevo»

vanityfair

(Di domenica 16 giugno 2019) «È la migliore risposta che avevo alin cui. Il mondo sta andando terribilmente indietro. E non ci sono abbastanza voci critiche. Quante celebrità hanno davvero il coraggio di usare la propria voce, la propria rilevanza, le proprie piattaforme per fare la differenza? Sinceramente, io vedo tanti famosi che provano solo a essere più famosi. Sono pochi quelli che hanno il coraggio di uscire allo scoperto per dire qualcosa di controverso». Così, nell’unica vera intervista a un giornale italiano,spiega il carattere impegnato del suoalbum Madame X a, che le dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 19 giugno. E ila cui si riferisce ha molto a che fare con l’avanzata del populismo e delle destre. «La storia si sta ripetendo, come già successo prima della Seconda guerra mondiale. In momenti di crisi e povertà, le ...

reasonhaz : HARRY STYLES IN ESCLUSIVA ASSOLUTA E SOLO PER NOI SIGN OF THE CRIMES MADONNA SIGN OF THE CRIMES DI NOME E DI FATTO - ItaIiaSovrana : RT @alesallusti: Povera Italia, povera Chiesa: adesso le gerarchie cattoliche pretendono l'esclusiva dell'uso del marchio. Per metterlo al… -