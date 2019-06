Ilary Blasi condurrà Giochi senza frontiere ?

ilgiornale

(Di domenica 16 giugno 2019) Serena Granato La consorte di Francesco Totti potrebbe essere ingaggiata nel ruolo di conduttrice per la nuova edizione del format "" Dopo aver abbandonato il ruolo di conduttrice del "Grande Fratello Vip", la moglie di Francesco Totti sarebbe in procinto di diventare la protagonista di una nuova avventura televisiva., secondo alcune anticipazioni tv, potrebbe infatti condurre la nuova edizione di "", prevista per il prossimo autunno targato Canale 5. Il gossip sulla conduzione didi "" "" era in origine una sorta di Olimpiade estiva, in cui si sfidavano diverse Nazioni. E stando a quanto è stato riportato dal sito DavideMaggio.it, "Mediaset, che per la prima volta trasmetterà lo show, ha deciso di affidarlo ad, che dopo tre anni lascia la guida del ...

trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ?? - davidemaggio : BOOM! #GiochiSenzaFrontiere con Ilary Blasi nell'autunno di Canale 5 - trash_italiano : 'Non era una stagione fortunata per i reality!' ALESSIA MARCUZZI E ILARY BLASI CONTENTISSIME STASERA #GF16 -