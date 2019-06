Giro del Delfinato a Jacob Fuglsang | Van Baarle si aggiudica l’ultima tappa

Giro del Delfinato 2019 : trionfo per van Baarle nell’ultima tappa. Corsa a Jakob Fuglsang : Va a chiudersi con una frazione breve ed insidiosa il Giro del Delfinato 2019: nell’ottava ed ultima tappa con partenza da Cluses ed arrivo in quel di Champéry è ancora una volta un olandese del Team INEOS ad esultare. Da Wout Poels a Dylan van Baarle: trionfo in volata per 27enne andato in fuga sin da inizio gara. Può gioire anche Jakob Fuglsang che centra il secondo trionfo nella Corsa a tappe transalpina: nessuna difficoltà per il ...

Ottava tappa Giro del Delfinato 2019 : percorso - altimetria e favoriti : Ottava tappa Giro del Delfinato 2019: percorso, altimetria e favoriti È ufficialmente tempo di Giro del Delfinato 2019. La breve corsa a tappe francese – assieme al Giro di Svizzera – è considerato l’antipasto principale in attesa della grande portata, il Tour de France. I corridori percorreranno oltre 1200 km suddivisi in otto tappe, nelle quali vi è la netta predominanza di montagne. Per i velocisti al via saranno dunque ...

Il marò Latorre si sposa - cerimonia di nozze vietata a Girone dal tribunale dell’Aja : Il marò tarantino Massimiliano Latorre convola a nozze con la compagna storica. Per le disposizioni del tribunale dell'Aja, che deve stabilire di chi sia la giurisdizione sul noto caso dei due pescatori indiani uccisi, non potrà essere presente alle nozze l'altro marò Salvatore Girone. "Anche se non fisicamente sarai con me" ha scritto Latorre.

Giro del Delfinato – Poels si prende la 7ª tappa per Froome - Fuglsang chiude secondo e si veste di giallo : Il corridore del Team Ineos vince la settima frazione del Giro del Delfinato davanti a Fuglsang e Buchmann, con il danese dell’Astana che vola in testa alla classifica generale Wout Poels vince la settima tappa del Giro del Delfinato, la Saint Genix les Villages-Les Sept Laux Pipay. Una prestazione perfetta quella del corridore del Team Ineos, riuscito ad avere la meglio su Fuglsang e Buchmann nel finale con un’azione ...

Giro del Belgio : quarta tappa a Campenaerts - ma Evenepoel dà spettacolo : La stellina più attesa del ciclismo, il fenomenale Remco Evenepoel, ha cominciato a dare spettacolo sulle strade del Giro del Belgio. Al Campione del Mondo juniores, atteso come il nuovo Merckx dopo le incredibili prestazioni delle due passate stagioni nelle categorie giovanili, sono bastate una manciata di apparizioni tra i grandi per trovare la via della vittoria nonostante gli appena 19 anni. Il corridore della Deceuninck Quickstep è ad un ...

Giro del Delfinato – Tom Dumoulin si ritira per infortunio : a rischio il Tour de France! : Tom Dumoulin si ritira dal Giro del Delfinato: problemi al ginocchio per il ciclista olandese che rischia di saltare il Tour de France Il Giro del Delfinato ha perso uno dei protagonisti più blasonati. Al via della settima e penultima tappa della corsa francese, non sarà sfuggita ai fan l’assenza di Tom Dumoulin che ha deciso di non presentarsi. Il 28enne olandese, ciclista del Team Sunweb, risente ancora dei postumi ...

Giro del Delfinato 2019 : Tom Dumoulin si ritira e non partirà nella settima tappa. Da lunedì lavorerà in altura : Non prosegue il Giro del Delfinato di Tom Dumoulin. Il ciclista di Maastricht ha infatti deciso di ritirarsi, un po’ per precauzione, un po’ per proseguire (da lunedì) il lavoro di preparazione al Tour de France in altura, dal Giro del Delfinato. Non lo vedremo, dunque, al via della settima tappa. Questo il commento del medico del Team Sunweb, Camiel Aldershof: “La nostra è una misura preventiva. Prima del Delfinato abbiamo ...

Giro del Delfinato 2019 : la tappa di oggi Saint-Genix-les-Villages – Les Sept Laux-Pipay (sabato 15 giugno). Percorso - altimetria e favoriti : oggi (sabato 15 giugno) si correrà la settima tappa del Giro del Delfinato 2019, 133,5 km da Saint-Genix-les-Villages a Les Sept Laux-Pipay. Un tappone di montagna breve ma molto impegnativo, visto che i corridori dovranno affrontare tre GPM di prima categoria prima della salita finale di Hors Catégorie, in cui assisteremo allo scontro diretto tra i big. Andiamo quindi a scoprire il Percorso, i favoriti e l’altimetria della settima tappa del ...