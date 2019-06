Aggressione ai ragazzi con la maglietta del cinema America | «Via | antifascisti»

Manduria - in un video l’Aggressione della baby gang al pensionato : i ragazzi ridono mentre l’uomo chiama aiuto : La Polizia ha diffuso uno dei video delle aggressioni da parte di una baby gang al 66enne pensionato di Manduria, in provincia di Taranto, Antonio Stano, morto il 23 aprile scorso dopo essere stato bullizzato, rapinato, torturato e picchiato in più occasioni da un gruppo di giovani, otto dei quali (sei minori e due maggiorenni) oggi sono stati sottoposti a fermo. Nelle immagini del video girato con un telefonino da uno dei gli indagati, il ...