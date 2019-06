Google Foto spinge sui Fotolibri | promossi ad alcuni utenti tramite un banner

Google Pixel 4 - sei tu? Ecco le prime foto reali che ritrarrebbero il modulo fotografico : Ecco due foto reali del presunto Google Pixel 4 o Google Pixel 4 XL, nelle quali possiamo avere un'ulteriore conferma del modulo fotografico di forma quadrata. Che ve ne pare? L'articolo Google Pixel 4, sei tu? Ecco le prime foto reali che ritrarrebbero il modulo fotografico proviene da TuttoAndroid.

Autosync for Google Drive prova a rimpiazzare la sincronizzazione con Google Foto : L'app non è stata pensata per rimpiazzare pienamente il sistema esistente: offre una sincronizzazione bidirezionale tra lo smartphone e Google Drive

Google Fotocamera porta la modalità HDR+ Enhanced a 48 megapixel su ASUS ZenFone 6 : Grazie alla versione modificata di Google Fotocamera, ASUS ZenFone 6 è il primo smartphone ad avere la modalità HDR+ Enhanced a 48 megapixel.

Niente più sincronizzazione tra Google Foto e Drive da luglio - Big G ha deciso : Google ha deciso di evitare confusione tra gli utenti e, a partire dal 10 luglio 2019, Google Foto e Google Drive non si sincronizzeranno più automaticamente.

Mondiale femminile - Google dedica nuovi doodle alla competizione [FOTO] : 1/7 ...

Si fanno sempre più hot : ecco possibili foto e funzioni dei Google Pixel 4 : I nuoviGoogle Pixel 4, di cui abbiamo alcune foto, anche di prototipi, potrebbero portare al debutto numerose novità hardware e software.

Google - spam e truffe ora arrivano attraverso Drive - Calendar e Foto : (Foto: Kaspersky) Grazie alla profonda ed estesa comunicazione tra i servizi di Google come la posta di Gmail, gli appuntamenti e gli eventi salvati su Google Calendar o ancora le immagini e video archiviati in Google Foto e i file su Google Drive, i cybercriminali hanno imparato da tempo a sfruttare questa stretta connessione per inviare spam e/o per intrufolarsi alla ricerca di dati sensibili con truffe online. Con un'inchiesta, la ...

Mondiale femminile - Google dedica nuovi doodle alla competizione [FOTO] : 1/5 ...

Il backup "Express" di Google Foto è arrivato in Italia : ottimo per chi è di fretta : Google Foto per Android sta ricevendo in Italia la nuova modalità di backup "Express", per caricamenti più rapidi a una risoluzione inferiore: ecco come funziona.

Google Foto dà il benvenuto alla Modalità scura - già in fase di rilascio : La Modalità scura è arrivata anche su Google Foto, con un aggiornamento lato server in fase di roll out. Ecco come riceverla e qualche immagine in cui la potete osservare per bene.

Photo Map è un'app per viaggiatori ed escursionisti che permette di geolocalizzare le foto su Google Maps : Photo Map è un'applicazione utile in modo particolare per i viaggiatori in generale che permette di geolocalizzare le foto su Google Maps per non perdere traccia di dove e quando sono state scattate. Le foto vengono ordinate automaticamente in base alla data dello scatto ed è possibile cercarle per nome, cartella, data ed estensione del file. L'editor di foto integrato consente di manipolare le foto, applicando filtri, ritagliando o aggiungendo ...

Playground è al momento indisponibile sulla fotocamera frontale dei Google Pixel 3a : Google comunque ha promesso che Playground verrà trasferito anche sulla fotocamera frontale dei Pixel 3a nelle prossime settimane

Google Foto compie quattro anni : breve panoramica su un successo da un miliardo di download : Forse neanche in Google immaginavano che in quattro anni sarebbe diventata una delle app per la gestione di video e immagini più utilizzate al mondo