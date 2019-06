ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) Il care giver può amare? Una domanda apparentemente futile e superficiale. Una domanda che nessuno si è ancora posto o che in ogni caso non è mai uscita in tutta la sua prepotenza emotiva. Un care giver è una persona che offre cure e gestione complessiva ad un membro importante della famiglia. Il care giver raccontato sempre come parte forte e attiva. Il care giver che come un soggetto sacro o autorevole si impone e combatte e risolve ogni situazione afferente latà e non solo del suo congiunto. Il ruolo del care giver esonera i più dalle faccende scomode. Di solito è una donna in età compresa tra i 30 e i 70 anni che improvvisamente muore per rinascere care giver. Se è avanti con l’età non saprà mai di essere una care giver. Si limiterà ad abbassare lo sguardo, a curvare le spalle, a legare i capelli bianchi e a somministrare carezze, lacrime e sorrisi ad un figlio neonato di ...

Noovyis : Un nuovo post (Disabili, cosa prova chi si prende cura di un proprio caro) è stato pubblicato su Playhitmusic - - Paolovezzani : Ecco cosa intendo per accessibilità e inclusione - RussoSusye2012 : Una cosa che non sono riuscita ancora a capire, è che la lega si è appropriato di un ministero,quello sulla disabil… -