Csm | l’eurodeputato Pd ed ex pm Roberti | “Cene e incontri notturni che minano Stato di

(Di sabato 15 giugno 2019) Lo scandalo del Csm che emerge dalle intercettazioni sta rivelando un “mercato delle vacche“, “una commistione inquietante tra politica e giustizia che mina lodi diritto” e, sopratutto, “sarebbe ingenuo pensare che il caso Palamara sia isolato”. Nell’imbarazzo e nell’immobilismo del Partito democratico, chi continua a ribadire la sua contrarietà è Franco, già procuratore nazionale Antimafia e da poco eletto eurodeputato per il Pd. Intervida Maria Latella per “L’intervista” di SkyTg24, il magistrato in pensione ha dichiarato che, al di là della rilevanza penale che possono o meno avere, le intercettazioni restituiscono un “quadro inquietante e allarmante di commistione impropria e illegale tra politica e giustizia che mina i fondamenti dellodi diritto. ...

